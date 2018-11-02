Мальта может узаконить гражданство для роботов

Сейчас мальтийские власти изучают вопрос создания пилотного проекта для предоставления гражданства для роботов
Власти Мальты рассматривают возможность предоставления гражданства роботам. Об этом на пресс-конференции по запуску Национальной стратегии по искусственному интеллекту Мальты сказал парламентский секретарь по вопросам финансов, цифровой экономики и инноваций Силвио Шембри, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Синьхуа.
Он отметил, что сейчас мальтийские власти изучают вопрос создания пилотного проекта для предоставления гражданства для роботов.
"Мальта рассматривает возможность выдачи гражданства роботам", - сказал он.
Подчеркивается, что в случае, если страна все же решит выдавать гражданство работам, это откроет ему доступ в Европейский союз.
Напомним, в июне ученые из Южной Кореи и США создали "нервную систему" для роботов. Сообщалось, что с помощью "нервной системы" они смогут чувствовать прикосновение к себе самим или столкновения с объектом, с которым они в данный момент в контакте или работают.
Согласно информации издания, систему придумали южнокорейские ученые из Сеульского национального университета и их американские коллеги из Стэнфордского университета.
Как писало РБК-Украина в сентябре, Соединенные Штаты Америки (США) и Российская Федерация (РФ) были в числе стран, которые заблокировали в ООН продвижение переговоров о запрете боевых роботов. Сообщалось, что Россия, США, Южная Корея, Израиль и Австралия являются основными странами, которые выступают против обсуждения запрета.