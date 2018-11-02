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Мальта може узаконити громадянство для роботів

Новини » Суспільство    02.11.2018 - 14:15
Фото: Сільвіо Шембрі (flickr.com eu2017ee)
Фото: Сільвіо Шембрі (flickr.com eu2017ee)

Нині мальтійська влада вивчає питання створення пілотного проекту для надання громадянства для роботів

Влада Мальти розглядає можливість надання громадянства роботам. Про це на прес-конференції щодо запуску Національної стратегії зі штучного інтелекту Мальти сказав парламентський секретар з питань фінансів, цифрової економіки та інновацій Сілвіо Шембрі, передає РБК-Україна, посилаючись на агентство Сіньхуа.

Він зазначив, що нині мальтійська влада вивчає питання створення пілотного проекту для надання громадянства для роботів.

"Мальта розглядає можливість видачі громадянства роботам", - сказав він.

Підкреслюється, що у разі, якщо країна все ж таки вирішить видавати громадянство роботам, це відкриє їй доступ до Європейського союзу.

Нагадаємо, у червні вчені з Південної Кореї і США створили "нервову систему" для роботів. Повідомлялося, що за допомогою "нервової системи" вони зможуть відчувати дотик до себе самим або зіткнення з об'єктом, з яким вони у даний момент контактують або працюють.

Згідно з інформацією видання, систему придумали південнокорейські вчені з Сеульського національного університету і їх американські колеги зі Стенфордського.

Як писало РБК-Україна у вересні, Сполучені Штати Америки (США) і Російська Федерація (РФ) були серед числа країн, які заблокували в ООН просування переговорів про заборону бойових роботів. Повідомлялося, що Росія, США, Південна Корея, Ізраїль і Австралія є основними країнами, які виступають проти обговорення заборони.

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