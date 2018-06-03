Ученые из США и Южной Кореи создали "нервную систему" для роботов

Разработка представляет собой сенсорную систему, которая размещается под "кожей" роботов

Ученые из Южной Кореи и США создали "нервную систему" для роботов. Об этом сообщило агентство Хinhuanet.

Сообщается, что с помощью "нервной системы" они смогут чувствовать прикосновение к себе самим или соприкосновение с объектом, с которым они в данный момент контактируют или работают.

Согласно информации издания, систему придумали южнокорейские ученые из Сеульского национального университета и их американские коллеги из Стэнфордского.

Указано, что разработка представляет собой сенсорную систему, которую разместят под "кожей" роботов. Также специальный датчик ощутит прикосновение, сигнал от него уйдет к "мозгу" робота, который считает полученную информацию, смоделирует реакцию на прикосновение и вызовет ответные действия в зависимости от ситуации.

Напомним, кроме того ранее сообщалось, что японским ученым удалось создать робота с живыми мышцами, который может передвигать предметы при помощи "суставов".

