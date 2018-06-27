Албания против открытия на своей территории пунктов размещения беженцев, - премьер-министр

Страна не согласится на подобные центры даже в обмен на членство в ЕС

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что его страна выступает категорически против открытия на своей территории пунктов первичного размещения беженцев. Об этом он заявил в интервью Bild.

Он подчеркнул, что его страна не согласится на подобные центры для беженцев даже в обмен на членство в Евросоюзе.

Рама высказал мнение, что он не принимает того, чтобы "складировать людей, как ядовитые отходы, которые никому не нужны".

Он добавил, что Албания готова помочь в распределении мигрантов, однако это не значит, что она должна взять на себя проблемы других стран.

Рама призвал не превращать его страну "в волнорез", призванный обуздать поток беженцев.

Отметим, что ранее беженцы прибывали в ЕС в основном через Средиземное море, однако Италия, Мальта и Греция уже не в состоянии принимать мигрантов в массовом порядке.

В то же время, по мнению главы Европейского совета Дональда Туска и канцлера Австрии Себастьяна Курца, Албания может стать альтернативным решением проблемы - в первую очередь в силу своего географического положения.

Страна расположена на берегу Адриатического моря. Местный порт Дуррес и имеет достаточный потенциал для принятия большого количества беженцев.

Напомним, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предложил организовывать мигрантские центры в Африке, чтобы остановить поток искателей убежища, следующих в Западную Европу через Средиземное море.