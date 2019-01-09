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Мальта примет часть спасенных в Средиземном море мигрантов

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 13:49
Мальта примет часть спасенных в Средиземном море мигрантов
Фото: мигранты (AFP)

Мальта разрешит сойти на берег 49 мигрантам

Мальта примет 49 мигрантов, спасенных в начале месяца в Средиземном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Сообщается, что правительство Мальты разрешило сойти на берег 49 мигрантам, которые находятся на кораблях правозащитных организаций Sea Watch и Sea-Eye. По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, после этого мигрантов распределят между собой восемь других европейских стран.

Напомним, в начале января у берегов Мальты спасли 180 мигрантов. После этого в ООН призвали средиземноморские страны открыть свои порты для двух кораблей со спасенными беженцами на борту. В частности, в первую очередь необходимо было убежище для 49 мигрантов и беженцев с корабля немецкой организации помощи беженцам Sea-Eye.

Отметим, Испания в прошлом году приняла самое большое количество африканских мигрантов, которые пересекали Средиземное море, чтобы попасть в Европу. В частности, в 2018 году в стране зарегистрировали 55 тысяч 756 мигрантов и беженцев из Северной Африки. Всего в прошлом году более 113 тысяч мигрантов прибыли в Европу по морю.

 

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