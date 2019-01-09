Мальта прийме частину врятованих у Середземному морі мігрантів

Фото: мігранти (AFP)

Мальта дозволить зійти на берег 49 мігрантам

Мальта прийме 49 мігрантів, врятованих на початку місяця в Середземному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Повідомляється, що уряд Мальти дозволив зійти на берег 49 мігрантам, які перебувають на кораблях правозахисних організацій Sea Watch і Sea-Eye. За словами прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската, після цього мігрантів розподілять між собою вісім інших європейських країн.

Нагадаємо, на початку січня біля берегів Мальти врятували 180 мігрантів. Після цього в ООН закликали середземноморські країни відкрити свої порти для двох кораблів з врятованими біженцями на борту. Зокрема, в першу чергу необхідно було знайти притулок для 49 мігрантів і біженців з корабля німецької організації допомоги біженцям Sea-Eye.

Зазначимо, Іспанія минулого року прийняла найбільшу кількість африканських мігрантів, які перетинали Середземне море, щоб потрапити до Європи. Зокрема, у 2018 році в країні зареєстрували 55 тисяч 756 мігрантів і біженців з Північної Африки. Всього минулого року понад 113 тисяч мігрантів прибули до Європи морем.