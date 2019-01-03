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Испания приняла больше всего мигрантов из Африки в 2018

Новости » Политика    03.01.2019 - 22:33
Испания приняла больше всего мигрантов из Африки в 2018
Фото: мигранты в Европе (gettyimages)

В 2018 в Испании зарегистрировали 55 тысяч 756 мигрантов и беженцев

Испания в 2018 году приняла самое большое количество африканских мигрантов, которые пересекали Средиземное море, чтобы попасть в Европу. Об этом свидетельствуют данные Управления ООН по вопросам миграции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Так, в 2018 году в Испании зарегистрировали 55 тысяч 756 мигрантов и беженцев, прибывших морем из Северной Африки.

Всего в прошлом году 113 тысяч 145 мигрантов и беженцев прибыли в Европу морем.

Ранее сообщалось, что Испания приняла судно гуманитарной организации Proactiva Open Arms со спасенными мигрантами.

Отметим, 18 декабря на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке был утвержден большинством голосов пакт о беженцах.

Как сообщается, документ призван помочь странам с низким ВВП, что принимают большое количество нелегальных мигрантов. Предполагается, что экономически развитые государства, подписавшие пакт, будут предоставлять странам с большим количеством беженцев финансовую и другие виды помощи. Пакт также должен упростить доступ беженцев к рынку труда, систем образования и здравоохранения.

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