З малою витратою палива: ТОП-5 гібридних кросоверів українського ринку

Перш за все потрібно нагадати, що гібридні автомобілі є різні, причому різниця настільки велика, що говорити про них як про щось одне не можна. Але найважливіше спільне, що об'єднує всі гібриди, це наявність на борту двох силових установок – старого доброго двигуна внутрішнього згоряння і електромотора. Завжди є ДВС, що працює на бензині (рідше дизель), і електродвигун (або кілька електродвигунів), що працює від тягової батареї.

Для чого конструктори винайшли це подвоєний тип силової установки? Щоб взяти від кожного приводу краще, і оминути вади одного типу за рахунок переваг іншого.

Мікрогібрид (м’який гібрид, Mild-Hybrid, MHEV). Найскромніший варіант, тут невеликий електромотор допомагає бензиновому при старті і енергійному прискоренні. Батарея в ньому маленька, заряджається вона від генератора в результаті рекуперації при гальмуванні та уповільненні автомобіля. Якщо такий гібрид енергійно пришпорити кілька разів поспіль, акумулятор швидко сяде і водієві доведеться обходитись без допомоги електродвигуна, аж доки батарея не підзарядиться від генератора.

(м’який гібрид, Mild-Hybrid, MHEV). Найскромніший варіант, тут невеликий електромотор допомагає бензиновому при старті і енергійному прискоренні. Батарея в ньому маленька, заряджається вона від генератора в результаті рекуперації при гальмуванні та уповільненні автомобіля. Якщо такий гібрид енергійно пришпорити кілька разів поспіль, акумулятор швидко сяде і водієві доведеться обходитись без допомоги електродвигуна, аж доки батарея не підзарядиться від генератора. Класичний гібрид (повний гібрид, Full hybrid, FHEV). Найпоширеніший в Україні тип гібридних автівок. Велика батарея і потужний електродвигун дають машині змогу переходити на електротягу в будь-який вигідний для економії пального момент. Більше того, такий гібрид певний час, від одного до декількох кілометрів, може їхати на самій лише електротязі.

(повний гібрид, Full hybrid, FHEV). Найпоширеніший в Україні тип гібридних автівок. Велика батарея і потужний електродвигун дають машині змогу переходити на електротягу в будь-який вигідний для економії пального момент. Більше того, такий гібрид певний час, від одного до декількох кілометрів, може їхати на самій лише електротязі. Гібрид, що підключається (Plug-in Hybrid, PHEV) Найбільш цікавий і доцільний з усіх типів гібридів. Має найбільший акумулятор, який дає змогу їхати без активації ДВЗ протягом 50 – 100 км. При цьому батарею можна заряджати вдома чи від публічної зарядної станції. Завдяки цьому в деяких країнах ця машина відноситься до категорії електромобілів. Коштує "плагін-гібрид" зазвичай дорожче інших, в першу чергу через дорогу велику батарею.

З точки зору споживача всі гібриди мають одну загальну і дуже корисну рису – наявність ДВЗ: коли спустошується батарея, машину в дію приводить саме він.

Nissan Qashqai e-Power, від 890 850 грн

Суперпопулярний "нісанівський" кросовер минулого року отримав гібридну версію. Силова установка за принципом роботи – мікрогібрид, її електромотор допомагає бензиновому двигуну скромним об’ємом 1,3 л (140 – 158 к.с.). Трансмісія може бути як механічна, так і автоматична (варіатор CVT), для гібрида доступний і привід 4х4.

Toyota Corolla Cross Hybrid, від 1 210 000 грн

Один з найменших кросоверів від Toyota в Україні офіційні дилери пропонують тільки з гібридним силовим агрегатом. За схемою це повний гібрид FHEV, її бензиновий двигун має 2,0 л об’єму і 152 к.с. потужності. Трансмісія тільки автоматична, безступенева e-CVT. Комплектації з повним приводом в салонах українських офіційних дилерів немає, хоча в принципі така версія існує.

Honda HR-V E-HEV, від 1 327 900 грн

Автомобіль з трохи незвичною зовнішністю і так само нетиповим алгоритмом роботи гібридної установки. Більшу частину часу машина їде на електродвигуні (потужність 131 к.с., обертовий момент 253 Нм), а бензиновий (1,5 л, 106 к.с.) через генератор забезпечує його електроенергією, а ще заряджає тяговий акумулятор. Така схема забезпечує особливі, суто “електромобільні”, відчуття за кермом. Привід може бути лише передній, трансмісія – виключно автоматична, безступенева е-CVT.

Lexus UX 250h, від 1 822 612 грн

Преміальний кросовер з 2,0-літровим бензиновим двигуном (152 к.с.) і електроприводом. За схемою це повний гібрид, і сумарна потужність його силової установки 184 к.с. Трансмісія тільки автоматична, безступенева CVT. Є можливість обрати більш дорогий варіант трансмісії 4х4, причому традиційно для багатьох повноприводних "Лексусів" задню вісь приводить ще один, другий електромотор. Цікаво, що цей автомобіль в Україні пропонується також у суто електричній версії, без ДВЗ під капотом. А ще в природі існує суто бензинова версія Lexus UX, без жодних електричних "домішок".

Hyundai Tucson Hybrid, від 1 693 000 грн

Порадіймо за тих, хто обиратиме собі кросовер марки Hyundai – корейський бренд пропонує широку гаму кросоверів: бензиновий, дизельний, гібридний FHEV та гібридний PHEV. Цього разу ми говоримо про класичний Full hybrid. У нього бензиновий двигун об’ємом 1,6 л і сумарна потужність силової установки 230 к.с. Трансмісія гібридів тільки автоматична 6-ступінчаста, також доступна повнопривідна комплектація 4WD з приводом на всі чотири колеса.

Якщо коротко

У гібридів є достатньо плюсів, але є один суттєвий мінус: ціна. Проте якщо якась модель здаватиметься вам не по кишені, спробуйте пошукати суто бензиновий аналог, порівнюючи паспортні характеристики і поведінку машин з різними силовими установками на ходу. По-перше, різниця між гібридом і класикою може здатися вам не такою вже суттєвою, а по-друге, деякі гібридні моделі все ще мають пряму бензинову альтернативу.