С малым расходом топлива: ТОП-5 гибридных кроссоверов украинского рынка

Немалая – если не большая – часть современных кроссоверов имеет гибридную версию или существует только в гибридном исполнении. Благодарный потребитель, что называется, оценил усилия производителей и часто выбирает именно гибридную силовую установку. Но выбрать конкретную модель не так просто, ведь предложение огромно. Попробуем разобраться с самыми интересными на наш взгляд вариантами.
Про пять самых интересных новых гибридных кроссоверов в украинских автосалонах читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались публикации изданий Autogeek, AutoRia и сайтов компаний-производителей.
Прежде всего нужно напомнить, что гибридные автомобили разные, причем разница настолько велика, что говорить о них как о чем-то одном нельзя. Но самое важное общее, что объединяет все гибриды, это наличие на борту двух силовых установок – старого доброго двигателя внутреннего сгорания и электромотора. Всегда имеется ДВС, работающий на бензине (реже дизель), и электродвигатель (или несколько электродвигателей), работающий от тяговой батареи.
Зачем конструкторы изобрели это сдвоенный тип силовой установки? Чтобы взять от каждого повода лучшее, и обойти изъяны одного типа за счет преимуществ другого.
С точки зрения потребителя все гибриды обладают одной общей и очень полезной чертой – наличие ДВС: когда опустошается батарея, машину в действие приводит именно он.
Суперпопулярный "нисановский" кроссовер в прошлом году получил гибридную версию. Силовая установка по принципу работы – микрогибрид, электромотор помогает бензиновому двигателю со скромным объемом 1,3 л (140 – 158 л.с.). Трансмиссия может быть как механическая, так и автоматическая (вариатор CVT), также для гибрида доступен привод 4х4.
Один из самых маленьких кроссоверов от Toyota в Украине официальные дилеры предлагают только с гибридным силовым агрегатом. По схеме это полный гибрид FHEV, его бензиновый двигатель имеет 2,0 л объема и 152 л.с. мощности. Трансмиссия только автоматическая, бесступенчатая e-CVT. Комплектации с полным приводом в салонах украинских официальных дилеров нет, хотя, в принципе, такая версия существует.
Автомобиль с немного необычной внешностью и столь же нетипичным алгоритмом работы гибридной установки. Большую часть времени машина едет на электродвигателе (мощность 131 л.с., крутящий момент 253 Нм), а бензиновый (1,5 л, 106 л.с.) через генератор снабжает его электроэнергией, а еще заряжает тяговый аккумулятор. Такая схема обеспечивает особые, чисто электромобильные, ощущения за рулем. Привод может быть только передний, трансмиссия исключительно автоматическая, бесступенчатая е-CVT.
Премиальный кроссовер с 2,0-литровым бензиновым двигателем (152 л.с.) и электроприводом. По схеме это полный гибрид и суммарная мощность его силовой установки 184 л.с. Трансмиссия только автоматическая, бесступенчатая CVT. Есть возможность выбрать более дорогой вариант трансмиссии 4х4, причем традиционно для многих полноприводных "Лексусов" заднюю ось приводит еще один, второй электромотор. Интересно, что этот автомобиль в Украине предлагается в чисто электрической версии, без ДВС под капотом. А еще в природе существует чисто бензиновая версия Lexus UX, без каких-либо электрических "примесей".
Порадуемся за тех, кто будет выбирать себе кроссовер марки Hyundai – корейский бренд предлагает широкую гамму "Туссонов": бензиновый, дизельный, гибридный FHEV и гибридный PHEV. На этот раз мы говорим о классическом Full hybrid. У него бензиновый двигатель объемом 1,6 литра и суммарная мощность силовой установки 230 л.с. Трансмиссия гибридов только автоматическая 6-ступенчатая, также доступна полноприводная комплектация 4WD с приводом на все четыре колеса.
У гибридов достаточно плюсов, но есть один существенный минус: цена. Однако если какая-нибудь модель покажется вам не по карману, попробуйте поискать сугубо бензиновый аналог, сравнивая паспортные характеристики и поведение машин с разными силовыми установками на ходу. Во-первых, разница между гибридом и классикой может показаться вам не столь существенной, а во-вторых, некоторые гибридные модели все еще имеют прямую бензиновую альтернативу.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, почему колеса неправильного размера угрожают нашей безопасности.