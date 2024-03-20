С малым расходом топлива: ТОП-5 гибридных кроссоверов украинского рынка

Прежде всего нужно напомнить, что гибридные автомобили разные, причем разница настолько велика, что говорить о них как о чем-то одном нельзя. Но самое важное общее, что объединяет все гибриды, это наличие на борту двух силовых установок – старого доброго двигателя внутреннего сгорания и электромотора. Всегда имеется ДВС, работающий на бензине (реже дизель), и электродвигатель (или несколько электродвигателей), работающий от тяговой батареи.

Зачем конструкторы изобрели это сдвоенный тип силовой установки? Чтобы взять от каждого повода лучшее, и обойти изъяны одного типа за счет преимуществ другого.

Микрогибрид (мягкий гибрид, Mild-Hybrid, MHEV). Самый скромный вариант, здесь небольшой электромотор помогает бензиновому при старте и энергичном ускорении. Батарея в нем маленькая, заряжается она от генератора в результате рекуперации при торможении и замедлении автомобиля. Если такой гибрид энергично пришпорить несколько раз подряд, аккумулятор быстро сядет и водителю придется обходиться без помощи электродвигателя, пока батарея не подзарядится от генератора.

(мягкий гибрид, Mild-Hybrid, MHEV). Самый скромный вариант, здесь небольшой электромотор помогает бензиновому при старте и энергичном ускорении. Батарея в нем маленькая, заряжается она от генератора в результате рекуперации при торможении и замедлении автомобиля. Если такой гибрид энергично пришпорить несколько раз подряд, аккумулятор быстро сядет и водителю придется обходиться без помощи электродвигателя, пока батарея не подзарядится от генератора. Классический гибрид (полный гибрид, Full Hybrid, FHEV). Самый распространенный в Украине тип гибридных автомобилей. Большая батарея и мощный электродвигатель позволяют машине переходить на электротягу в любой выгодный для экономии горючего момент. Более того, такой гибрид определенное время, от одного до нескольких километров, может ехать на одной только электротяге.

(полный гибрид, Full Hybrid, FHEV). Самый распространенный в Украине тип гибридных автомобилей. Большая батарея и мощный электродвигатель позволяют машине переходить на электротягу в любой выгодный для экономии горючего момент. Более того, такой гибрид определенное время, от одного до нескольких километров, может ехать на одной только электротяге. Подключаемый гибрид (Plug-in Hybrid, PHEV) Наиболее интересный и целесообразный из всех типов гибридов. Имеет самый большой аккумулятор, который позволяет ехать без активации ДВС в течение 50 – 100 км. При этом батарею можно заряжать дома или от зарядной станции. Благодаря этому в некоторых странах эта машина относится к категории электромобилей. Стоит "плагин-гибрид" обычно дороже других, в первую очередь из-за дорогостоящей большой батареи.

С точки зрения потребителя все гибриды обладают одной общей и очень полезной чертой – наличие ДВС: когда опустошается батарея, машину в действие приводит именно он.

Nissan Qashqai e-Power, от 890 850 грн

Суперпопулярный "нисановский" кроссовер в прошлом году получил гибридную версию. Силовая установка по принципу работы – микрогибрид, электромотор помогает бензиновому двигателю со скромным объемом 1,3 л (140 – 158 л.с.). Трансмиссия может быть как механическая, так и автоматическая (вариатор CVT), также для гибрида доступен привод 4х4.

Toyota Corolla Cross Hybrid, от 1 210 000 грн

Один из самых маленьких кроссоверов от Toyota в Украине официальные дилеры предлагают только с гибридным силовым агрегатом. По схеме это полный гибрид FHEV, его бензиновый двигатель имеет 2,0 л объема и 152 л.с. мощности. Трансмиссия только автоматическая, бесступенчатая e-CVT. Комплектации с полным приводом в салонах украинских официальных дилеров нет, хотя, в принципе, такая версия существует.

Honda HR-V, от 1 327 900 грн

Автомобиль с немного необычной внешностью и столь же нетипичным алгоритмом работы гибридной установки. Большую часть времени машина едет на электродвигателе (мощность 131 л.с., крутящий момент 253 Нм), а бензиновый (1,5 л, 106 л.с.) через генератор снабжает его электроэнергией, а еще заряжает тяговый аккумулятор. Такая схема обеспечивает особые, чисто электромобильные, ощущения за рулем. Привод может быть только передний, трансмиссия исключительно автоматическая, бесступенчатая е-CVT.

Lexus UX 250, от 1 822 612 грн

Премиальный кроссовер с 2,0-литровым бензиновым двигателем (152 л.с.) и электроприводом. По схеме это полный гибрид и суммарная мощность его силовой установки 184 л.с. Трансмиссия только автоматическая, бесступенчатая CVT. Есть возможность выбрать более дорогой вариант трансмиссии 4х4, причем традиционно для многих полноприводных "Лексусов" заднюю ось приводит еще один, второй электромотор. Интересно, что этот автомобиль в Украине предлагается в чисто электрической версии, без ДВС под капотом. А еще в природе существует чисто бензиновая версия Lexus UX, без каких-либо электрических "примесей".

Hyundai Tucson HEV, от 1 693 000 грн

Порадуемся за тех, кто будет выбирать себе кроссовер марки Hyundai – корейский бренд предлагает широкую гамму "Туссонов": бензиновый, дизельный, гибридный FHEV и гибридный PHEV. На этот раз мы говорим о классическом Full hybrid. У него бензиновый двигатель объемом 1,6 литра и суммарная мощность силовой установки 230 л.с. Трансмиссия гибридов только автоматическая 6-ступенчатая, также доступна полноприводная комплектация 4WD с приводом на все четыре колеса.

Если коротко

У гибридов достаточно плюсов, но есть один существенный минус: цена. Однако если какая-нибудь модель покажется вам не по карману, попробуйте поискать сугубо бензиновый аналог, сравнивая паспортные характеристики и поведение машин с разными силовыми установками на ходу. Во-первых, разница между гибридом и классикой может показаться вам не столь существенной, а во-вторых, некоторые гибридные модели все еще имеют прямую бензиновую альтернативу.