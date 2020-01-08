Малооблачно и с ночными заморозками до -9: прогноз на сегодня

Погода в Украине в среду, 8 января, будет прохладной и малооблачной на большинстве территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня температура воздуха днем на большинстве территории будет колебаться от 0 до +2 градусов, только кое-где на западе и юге термометры покажут от +1 до +3 тепла. Ночью прогнозируются заморозки от -3 до -7 градусов. В Закарпатской и Черновицкой областях ночью ожидается от -7 до -9 градусов мороза.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет малооблачная и сухая погода. Днем будет прохладно. Температура воздуха в первой половине суток будет колебаться от 0 до +2 градусов. Ночью термометры в Киеве покажут до -4...-6 градусов.

Напомним, ранее синоптики из Укргидрометцентра предупреждали о значительной снеголавинной опасности в Карпатах. Так, третий уровень опасности прогнозируют на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей.

Кроме того, в Украине объявили открытым снеголавинный сезон. Высокая вероятность схода лавин наблюдается в западных областях.