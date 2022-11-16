ua ru
Ср, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мало що змінює. В Італії відреагували на дані про падіння ракети української ППО у Польщі

Новость на русском →
Середа 16 листопада 2022 15:51
Мало що змінює. В Італії відреагували на дані про падіння ракети української ППО у Польщі Фото: прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Те, що у Польщі могла впасти не російська ракета, а ракета української протиповітряної оборони, не грає великого значення.

Про це заявила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні журналістам на саміті G20 на Балі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Імовірність того, що ракета, що впала на Польщу, була не російською, а українською, мало що змінює", - сказала вона.

Мелоні додала, що РФ все ще винна в атаці по інфраструктурі України.а

Зазначимо, що ракета впала на території Польщі у той час, коли Росія масовано обстрілювала міста по всій Україні десятками ракет.

Нагадаємо, вчора у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.

Президент Польщу Анджей Дуда зазначив, що могла впасти ракета української ППО. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Тим часом Україна готова передати партнерам наявні докази російського сліду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Італія Польща
NEWS
У Зеленського назвали єдиного винного в падінні ракет у Польщі
У Зеленського назвали єдиного винного в падінні ракет у Польщі
DAILY
Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму
Юлія Акимовакоресподент Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму