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Малійські туареги спростували допомогу України для розгрому найманців "Вагнера"

Фото: туареги спростували допомогу України у ліквідації терористів "Вагнера" (ЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Представник повстанського альянсу туарегів у Малі заявив, що альянс не отримував жодної зовнішньої допомоги у бойових діях наприкінці липня, коли було завдано значного удару по найманцям угруповання "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми можемо чітко сказати, що не отримували жодної зовнішньої допомоги для ведення бойових дій у Тінзауатені", - заявив агентству Reuters у середу Мохамед Ель-Маулуд Рамадан із повстанського альянсу "Постійні стратегічні рамки миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD).

На запитання про те, чи Україна допомагала раніше повстанському руху фінансово чи з підготовкою, Рамадан відповів: "Ні, ми не отримували жодної допомоги від України".

Розгром угруповання "Вагнера"

На початку серпня північні повстанці заявили, що в ході запеклих боїв у місті Тінзауатен недалеко від кордону з Алжиром вони вбили щонайменше 84 російські найманці "Вагнера" та 47 малийських солдатів. Це найбільша поразка "Вагнера" з того часу, як два роки тому він втрутився, щоб допомогти військовій владі цієї західноафриканської країни.

Ні Малі, ні група "Вагнера" не повідомили, скільки солдатів вони втратили у сутичках, хоча у заяві від 29 липня група "Вагнер" заявила, що зазнала тяжких втрат. Влада Малі також визнала важкі втрати в бою, не називаючи цифр.

Пізніше у ЗМІ публікувалися фото повстанців-туарегів із прапором України.

Реакція Малі та Нігеру

Представник військової розвідки України 29 липня зробив заяву, в якій Малі розцінила це як надання Україною інформації повстанцям перед бойовими діями.

Через кілька днів Малі заявила, що розриває дипломатичні відносини з Україною через ці висловлювання. Сусідний Нігер пізніше розірвав стосунки з Україною, пославшись на ті самі коментарі.

У заяві МЗС України говорилося, що цей крок був поспішним і не було подано жодних доказів, які б підтверджували будь-яку роль Києва у бойових діях.

Туареги-повстанці

Туареги підняли повстання проти уряду Малі у 2012 році. У 2015 році повстанці підписали мирну угоду з урядом Малі, проте CSP-PSD вийшла з переговорів наприкінці 2022 року.

Уряди хунти в Малі, Нігері та сусідній Буркіна-Фасо, які прийшли до влади у 2020 році, обіцяючи придушити визвольний рух, що охопив регіон Сахеля, налагодили тісні оборонні та дипломатичні зв'язки з Росією.

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МаліВагнерівці