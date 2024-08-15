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Малийские туареги опровергли помощь Украины для разгрома наемников "Вагнера"

Фото: туареги опровергли помощь Украины в ликвидации террористов "Вагнера" (СМИ)
Автор: Александр Белоус

Представитель повстанческого альянса туарегов в Мали заявил, что альянс не получал никакой внешней помощи в боевых действиях в конце июля, когда был нанесен значительный удар по наемникам группировки "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы можем четко сказать, что не получали никакой внешней помощи для ведения боевых действий в Тинзауатене", - заявил агентству Reuters в среду Мохамед Эль-Маулуд Рамадан из повстанческого альянса "Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития" (CSP-PSD).

На вопрос о том, помогала ли Украина ранее повстанческому движению финансово или с подготовкой, Рамадан ответил: "Нет, мы не получали никакой помощи от Украины".

Разгром группировки "Вагнера"

В начале августа северные повстанцы заявили, что в ходе ожесточенных боев в городе Тинзауатен недалеко от границы с Алжиром они убили по меньшей мере 84 российских наемника "Вагнера" и 47 малийских солдат. Это самое крупное поражение "Вагнера" с тех пор, как два года назад он вмешался, чтобы помочь военным властям этой западноафриканской страны.

Ни Мали, ни группа "Вагнера" не сообщили, сколько солдат они потеряли в столкновениях, хотя в заявлении от 29 июля группа "Вагнер" заявила, что понесла тяжелые потери. Власти Мали также признали тяжелые потери в бою, не называя цифр.

Позднее в СМИ публиковались фото повстанцев-туарегов с флагом Украины.

Реакция Мали и Нигера

Представитель военной разведки Украины 29 июля сделал заявление, в котором Мали расценила это как предоставление Украиной информации повстанцам перед боевыми действиями.

Несколько дней спустя Мали заявила, что разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за этих высказываний. Соседний Нигер позднее разорвал отношения с Украиной, сославшись на те же комментарии.

В заявлении МИД Украины говорилось, что этот шаг был поспешным и не было представлено никаких доказательств, подтверждающих какую-либо роль Киева в боевых действиях.

Туареги-повстанцы

Туареги подняли восстание против правительства Мали в 2012 году. В 2015 году повстанцы подписали мирное соглашение с правительством Мали, однако CSP-PSD вышла из переговоров в конце 2022 года.

Правительства хунты в Мали, Нигере и соседней Буркина-Фасо, которые пришли к власти в 2020 году, обещая подавить освободительное движение, охватившее регион Сахеля, наладили тесные оборонные и дипломатические связи с Россией.

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