"Малий пробіг" у машині - обман чи реальна вигода? Ось як перевірити

Досвідчені автомобілісти знають, що машина з скромним пробігом може приносити власникові клопоту більше, ніж будь-яка інша. Тож чи варто ганятись за малими цифрами на одометрі?

Про те, чому вживана машина з малим пробігом не завжди бажаний варіант, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Обираючи машину на вторинному ринку, автомобіліст шукає по-перше, машину як наймолодшого віку, а по-друге, з найменшим пробігом. При тому і перший, і другий критерій не є прямими і неодмінно обов’язковими для виконання – навіть якщо показання одометра будуть чесними.

Ідеальний випадок: чому малий пробіг – це добре?

Автомобіль із невеликим пробігом вважається більш надійним, оскільки його механізми менше зношені.

Почасти це правда: під час руху або простою в заторах деталі автомобіля піддаються постійному впливу та поступово зношуються. Метал стирається, гума і пластик втрачають свою цілісність, силові елементи зазнають деформацій від навантажень і так званої втоми.

Згодом ці дрібні зміни накопичуються, що призводить до поступової відмови одного компонента за іншим. У якийсь момент ремонт машини в цілому стає невигідним, оскільки поломки виникають все частіше.

Втім, не всі кілометри пробігу однаково впливають на стан авто – інтенсивність зносу може суттєво відрізнятися.

Знос – не тільки кілометри

Різні способи використання авто суттєво впливають на його стан. Наприклад, часті поїздки по гірських дорогах, у межах великого міста та використання причепа збільшують навантаження на двигун, трансмісію та гальма. Надмірний вантаж або нерівні сільські дороги додатково прискорюють зношення підвіски.

Особливе навантаження отримує автомобіль при так званих холодних стартах, коли двигун часто запускається і працює в умовах низьких температур, а перші кілометри шляху долаються без повного прогріву.

Водночас постійні подорожі по швидкісних трасах менше зношують двигун та трансмісію, але можуть непропорційно погіршувати стан фарби на кузові через дрібні камінчики та дорожній "піскоструй".

Тому важливо не лише знати пробіг автомобіля, але й розуміти, за яких умов він був отриманий.

Скільки років і скільки кілометрів

Автомобілі масового сегмента, які продаються на вторинному ринку, зазвичай мають закономірність між роками експлуатації та кількістю пройдених кілометрів.

Наприклад, середньостатистичний сімейний або службовий транспорт у Європі нечасто проїжджає понад 50–60 тисяч км на рік, як правило, середнє значення 30–40 тисяч км. В Україні, де люди зазвичай мешкають ближче до місця роботи, річний пробіг коливається в межах 15–20 тисяч км.

Однак автомобілі, що використовуються в комерційних цілях, таких як службові машини, таксі чи транспорт для мерчендайзерів, легко долають до 100 тисяч км за рік.

Знаючи, в яких умовах експлуатувався автомобіль, можна не тільки оцінити його реальний пробіг за перші 3–5 років, а і розуміти ступінь зносу.

Старіші екземпляри, яким понад 12–15 років, зазвичай проїжджають менше, адже підтримування їх на ходу потребує від власника більше ресурсів.

Чи варто купувати авто з малим пробігом

Звісно, чим менше пробіг, тим краще. Але він не є єдиним мірилом якості вживаного авто. Як правило, після 300–400 тисяч км більшість ключових деталей вже замінені на нові – але не на високоякісні "заводські", а придбані в магазині чи в інтернеті.

Отже, для потенційного покупця важлива не лише загальна кількість пройдених кілометрів, а й те, скільки автомобіль проїхав після останнього значного ремонту важливих компонентів.

Коротко

Отже, не варто просто шукати машину з малим пробігом. Треба шукати машину з якомога меншим пробігом, отриманим у максимально ощадливих умовах.

Для прикладу: в реальності виходить, що машина таксиста з пробігом 200 тис. км швидше за все буде в гіршому стані, аніж машина такого собі комерційного представника з пробігом 350 тисяч км. Оскільки перший накрутив свої кілометри у міських заторах, з зупинками на світлофорах та перехрестях, а другий мотався заміськими трасами від міста до міста у стабільних режимах роботи двигуна, трансмісії і ходової частини. Зрозуміло, що у другому випадку машина зберіглася краще.

При підготовці статті були використані матеріали Intercars та "Autobild Україна".