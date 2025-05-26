Не дайте себе ошукати: як дізнатися реальний пробіг автомобіля при покупці

Для оцінки стану вживаного авто його пробіг має принципове значення – але тільки за умови, що показники одометра ніхто не змотував.

Про те, як зрозуміти, що машина проїхала більше, ніж заявляє продавець, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Знаючи ресурс агрегатів певної моделі і реальну цифру її пробігу на момент продажу, можна більш-менш точно визначити, скільки автомобіль прослужить новому власнику.

Чому шахраї змотують пробіг

За законами розвинених європейських країн змотування пробігу на авто вважається злочином. В Україні до цього питання ставляться простіше, тим більше що успіху цього діяння сприяють особливості багатьох сучасних моделей.

Теперішні автомобілі, по-перше, мають якісні матеріали оздоблення салону, які приховують тривале користування, навіть при значному пробігу. По-друге, умови експлуатації в розвинених країнах настільки легкі, що навіть після 300 – 400 тисяч кілометрів машини можуть виглядати майже як нові. Це дає шахраям можливість продавати зношені авто за завищеною ціною, вводячи покупців в оману.

Де шукати дані про реальний пробіг авто

Є кілька способів визначити реальну кількість пройдених кілометрів, хоча жоден з них не гарантує абсолютну точність:

Основний електронний блок управління автомобіля . У пам’яті ЕБУ зазвичай зберігається інформація про пробіг машини та про певні події в системах з прив’язкою до пробігу.

. У пам’яті ЕБУ зазвичай зберігається інформація про пробіг машини та про певні події в системах з прив’язкою до пробігу. Дані електронних блоків керування окремих систем. Зокрема, свої ЕБУ з пам'яттю зазвичай мають двигун, коробка передач та клімат-контроль. Часто ці дані прив’язані до технічного обслуговування чи ремонту. Однак досвідчені спеціалісти з електроніки можуть змінювати записи і в цих блоках, що ускладнює перевірку.

Зокрема, свої ЕБУ з пам'яттю зазвичай мають двигун, коробка передач та клімат-контроль. Часто ці дані прив’язані до технічного обслуговування чи ремонту. Однак досвідчені спеціалісти з електроніки можуть змінювати записи і в цих блоках, що ускладнює перевірку. Бази офіційних дилерів . СТО "офіціалів" фіксують пробіг авто при кожному зверненні на обслуговування.

. СТО "офіціалів" фіксують пробіг авто при кожному зверненні на обслуговування. Бази страхових компаній : Якщо автомобіль потрапляв у страхові випадки, його пробіг міг бути записаний у документах страхової компанії.

: Якщо автомобіль потрапляв у страхові випадки, його пробіг міг бути записаний у документах страхової компанії. Дані прикордонних служб. В європейських країнах пробіг може бути зафіксований під час перетину кордону.

В європейських країнах пробіг може бути зафіксований під час перетину кордону. Реєстри транспортних засобів : Якщо авто реєструвалося в інших країнах, там можуть залишатися відомості про його пробіг.

: Якщо авто реєструвалося в інших країнах, там можуть залишатися відомості про його пробіг. Архіви сайтів з оголошеннями: Наприклад, український портал Auto.Ria зберігає історію пробігу автомобілів, що продавалися через платформу.

Не всі ці джерела доступні для пересічних громадян. Крім того, навіть якщо немає розбіжностей між стороннім джерелом і одометром, це не завжди означає, що пробіг достовірний. Іноді факт його корекції просто залишається непоміченим (про ідеться нижче).

Як обрахувати справжній пробіг машини

Більшість автомобілів у першого власника в Європі за рік долають від 30 до 60 тисяч кілометрів. Виходячи з цього, можна приблизно підрахувати загальний пробіг, просто помноживши цю цифру на вік авто. Звичайно, існують винятки – ретроавтомобілі, спорткари, кабріолети та інші специфічні моделі, які експлуатуються не систематично.

Таким чином, якщо на одометрі зазначено 180 – 220 тисяч кілометрів (чомусь цю цифру найбільше люблять люди, які змотують пробіг), машині має бути не більше 3-4 років. Якщо вік більше, логічно припустити, що в показання одометра було втручання.

В який спосіб шахраї обманюють перевірки

Багато перекупників знають, що змінити показники одометра – справа технічно нескладна, яка потребує фінансового вкладення порядку 300 доларів. Головне завдання – зробити це так, щоб викрити маніпуляцію було важче. Для цього використовують кілька хитрощів:

Коригування пробігу згідно з відкритими реєстрами

Продавець чи перекупник перевіряє останні офіційні записи про пробіг у відкритих базах та змінює показники одометра, додаючи кілька тисяч кілометрів для правдоподібності.

Продавець чи перекупник перевіряє останні офіційні записи про пробіг у відкритих базах та змінює показники одометра, додаючи кілька тисяч кілометрів для правдоподібності. Документальне " підтвердження " нового пробігу. Після зменшення показників одометра нечесний продавець/перекупник звертається до офіційного дилера для проведення того чи іншого значного ремонту. Це дає йому два козирі перед покупцями: підтверджений якісний ремонт і невеликий пробіг, зафіксований дилером. Щоправда, таку схему вдається реалізувати не у всіх сервісних центрах.

" " Після зменшення показників одометра нечесний продавець/перекупник звертається до офіційного дилера для проведення того чи іншого значного ремонту. Це дає йому два козирі перед покупцями: підтверджений якісний ремонт і невеликий пробіг, зафіксований дилером. Щоправда, таку схему вдається реалізувати не у всіх сервісних центрах. Вибір авто з хорошим виглядом, але великим пробігом. Маклери шукають для перепродажу машини з великим пробігом, але візуально добре збережені. Наприклад, корпоративні лізингові автомобілі, які використовувалися на ідеальних європейських дорогах при мінімальному контакті з пасажирами. Збережений салон і хороше лакофарбове покриття створюють враження, що авто має незначний пробіг, що знижує бажання покупців перевіряти його реальну історію.

Коротко

Як можна зрозуміти, у нечесних ділків існує достатньо методів для маніпуляцій з пробігом і обману покупців. Тому перед купівлею авто з рук варто ретельно перевіряти всі доступні джерела інформації щодо пробігу, щоб уникнути неприємних сюрпризів – або щоб суттєво збити ціну. Помітити махінацію перед покупкою також допоможе комплексна перевірка технічного стану авто.

При підготовці статті були використані матеріали Autoria та "Autobild Україна".