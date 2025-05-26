Не дайте себе ошукати: як дізнатися реальний пробіг автомобіля при покупці
Для оцінки стану вживаного авто його пробіг має принципове значення – але тільки за умови, що показники одометра ніхто не змотував.
Про те, як зрозуміти, що машина проїхала більше, ніж заявляє продавець, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Знаючи ресурс агрегатів певної моделі і реальну цифру її пробігу на момент продажу, можна більш-менш точно визначити, скільки автомобіль прослужить новому власнику.
Чому шахраї змотують пробіг
За законами розвинених європейських країн змотування пробігу на авто вважається злочином. В Україні до цього питання ставляться простіше, тим більше що успіху цього діяння сприяють особливості багатьох сучасних моделей.
Теперішні автомобілі, по-перше, мають якісні матеріали оздоблення салону, які приховують тривале користування, навіть при значному пробігу. По-друге, умови експлуатації в розвинених країнах настільки легкі, що навіть після 300 – 400 тисяч кілометрів машини можуть виглядати майже як нові. Це дає шахраям можливість продавати зношені авто за завищеною ціною, вводячи покупців в оману.
Де шукати дані про реальний пробіг авто
Є кілька способів визначити реальну кількість пройдених кілометрів, хоча жоден з них не гарантує абсолютну точність:
- Основний електронний блок управління автомобіля. У пам’яті ЕБУ зазвичай зберігається інформація про пробіг машини та про певні події в системах з прив’язкою до пробігу.
- Дані електронних блоків керування окремих систем. Зокрема, свої ЕБУ з пам'яттю зазвичай мають двигун, коробка передач та клімат-контроль. Часто ці дані прив’язані до технічного обслуговування чи ремонту. Однак досвідчені спеціалісти з електроніки можуть змінювати записи і в цих блоках, що ускладнює перевірку.
- Бази офіційних дилерів. СТО "офіціалів" фіксують пробіг авто при кожному зверненні на обслуговування.
- Бази страхових компаній: Якщо автомобіль потрапляв у страхові випадки, його пробіг міг бути записаний у документах страхової компанії.
- Дані прикордонних служб. В європейських країнах пробіг може бути зафіксований під час перетину кордону.
- Реєстри транспортних засобів: Якщо авто реєструвалося в інших країнах, там можуть залишатися відомості про його пробіг.
- Архіви сайтів з оголошеннями: Наприклад, український портал Auto.Ria зберігає історію пробігу автомобілів, що продавалися через платформу.
Не всі ці джерела доступні для пересічних громадян. Крім того, навіть якщо немає розбіжностей між стороннім джерелом і одометром, це не завжди означає, що пробіг достовірний. Іноді факт його корекції просто залишається непоміченим (про ідеться нижче).
Як обрахувати справжній пробіг машини
Більшість автомобілів у першого власника в Європі за рік долають від 30 до 60 тисяч кілометрів. Виходячи з цього, можна приблизно підрахувати загальний пробіг, просто помноживши цю цифру на вік авто. Звичайно, існують винятки – ретроавтомобілі, спорткари, кабріолети та інші специфічні моделі, які експлуатуються не систематично.
Таким чином, якщо на одометрі зазначено 180 – 220 тисяч кілометрів (чомусь цю цифру найбільше люблять люди, які змотують пробіг), машині має бути не більше 3-4 років. Якщо вік більше, логічно припустити, що в показання одометра було втручання.
В який спосіб шахраї обманюють перевірки
Багато перекупників знають, що змінити показники одометра – справа технічно нескладна, яка потребує фінансового вкладення порядку 300 доларів. Головне завдання – зробити це так, щоб викрити маніпуляцію було важче. Для цього використовують кілька хитрощів:
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Коригування пробігу згідно з відкритими реєстрами
Продавець чи перекупник перевіряє останні офіційні записи про пробіг у відкритих базах та змінює показники одометра, додаючи кілька тисяч кілометрів для правдоподібності.
- Документальне "підтвердження" нового пробігу. Після зменшення показників одометра нечесний продавець/перекупник звертається до офіційного дилера для проведення того чи іншого значного ремонту. Це дає йому два козирі перед покупцями: підтверджений якісний ремонт і невеликий пробіг, зафіксований дилером. Щоправда, таку схему вдається реалізувати не у всіх сервісних центрах.
- Вибір авто з хорошим виглядом, але великим пробігом. Маклери шукають для перепродажу машини з великим пробігом, але візуально добре збережені. Наприклад, корпоративні лізингові автомобілі, які використовувалися на ідеальних європейських дорогах при мінімальному контакті з пасажирами. Збережений салон і хороше лакофарбове покриття створюють враження, що авто має незначний пробіг, що знижує бажання покупців перевіряти його реальну історію.
Коротко
Як можна зрозуміти, у нечесних ділків існує достатньо методів для маніпуляцій з пробігом і обману покупців. Тому перед купівлею авто з рук варто ретельно перевіряти всі доступні джерела інформації щодо пробігу, щоб уникнути неприємних сюрпризів – або щоб суттєво збити ціну. Помітити махінацію перед покупкою також допоможе комплексна перевірка технічного стану авто.
При підготовці статті були використані матеріали Autoria та "Autobild Україна".
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