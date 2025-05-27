"Малый пробег" в машине - обман или реальная выгода? Вот как проверить
Опытные автомобилисты знают, что машина со скромным пробегом может приносить владельцу хлопот больше, чем любая другая. Так стоит ли гоняться за малыми цифрами на одометре?
О том, почему подержанная машина с малым пробегом не всегда желательный вариант, читайте в материале РБК-Украина.
Выбирая машину на вторичном рынке, автомобилист ищет во-первых, машину как можно более молодого возраста, а во-вторых, с наименьшим пробегом. При том и первый, и второй критерий не являются прямыми и непременно обязательными для выполнения - даже если показания одометра будут честными.
Идеальный случай: почему малый пробег - это хорошо?
Автомобиль с небольшим пробегом считается более надежным, поскольку его механизмы меньше изношены.
Отчасти это правда: во время движения или простоя в пробках детали автомобиля подвергаются постоянному воздействию и постепенно изнашиваются. Металл стирается, резина и пластик теряют свою целостность, силовые элементы подвергаются деформациям от нагрузок и так называемой усталости.
Со временем эти мелкие изменения накапливаются, что приводит к постепенному отказу одного компонента за другим. В какой-то момент ремонт машины в целом становится невыгодным, поскольку поломки возникают все чаще.
Впрочем, не все километры пробега одинаково влияют на состояние авто - интенсивность износа может существенно отличаться.
Износ - не только километры
Различные способы использования авто существенно влияют на его состояние. Например, частые поездки по горным дорогам, в пределах большого города и использование прицепа увеличивают нагрузку на двигатель, трансмиссию и тормоза. Чрезмерный груз или неровные сельские дороги дополнительно ускоряют износ подвески.
Особую нагрузку получает автомобиль при так называемых холодных стартах, когда двигатель часто запускается и работает в условиях низких температур, а первые километры пути преодолеваются без полного прогрева.
В то же время постоянные путешествия по скоростным трассам меньше изнашивают двигатель и трансмиссию, но могут непропорционально ухудшать состояние краски на кузове из-за мелких камешков и дорожного "пескоструя".
Поэтому важно не только знать пробег автомобиля, но и понимать, при каких условиях он был получен.
Сколько лет и сколько километров
Автомобили массового сегмента, которые продаются на вторичном рынке, обычно имеют закономерность между годами эксплуатации и количеством пройденных километров.
Например, среднестатистический семейный или служебный транспорт в Европе нечасто проезжает более 50-60 тысяч км в год, как правило, среднее значение 30-40 тысяч км. В Украине, где люди обычно живут ближе к месту работы, годовой пробег колеблется в пределах 15-20 тысяч км.
Однако автомобили, используемые в коммерческих целях, таких как служебные машины, такси или транспорт для мерчендайзеров, легко преодолевают до 100 тысяч км за год.
Зная, в каких условиях эксплуатировался автомобиль, можно не только оценить его реальный пробег за первые 3-5 лет, но и понимать степень износа.
Более старые экземпляры, которым более 12-15 лет, обычно проезжают меньше, ведь поддержание их на ходу требует от владельца больше ресурсов.
Стоит ли покупать авто с малым пробегом
Конечно, чем меньше пробег, тем лучше. Но он не является единственным мерилом качества подержанного авто. Как правило, после 300-400 тысяч км большинство ключевых деталей уже заменены на новые - но не на высококачественные "заводские", а приобретенные в магазине или в интернете.
Следовательно, для потенциального покупателя важно не только общее количество пройденных километров, но и то, сколько автомобиль проехал после последнего значительного ремонта важных компонентов.
Вкратце
Итак, не стоит просто искать машину с малым пробегом. Надо искать машину с как можно меньшим пробегом, полученным в максимально экономных условиях.
Для примера: в реальности получается, что машина таксиста с пробегом 200 тыс. км скорее всего будет в худшем состоянии, чем машина некоего коммерческого представителя с пробегом 350 тысяч км. Поскольку первый накрутил свои километры в городских пробках, с остановками на светофорах и перекрестках, а второй мотался по загородным трассам от города к городу в стабильных режимах работы двигателя, трансмиссии и ходовой части. Понятно, что во втором случае машина сохранилась лучше.
При подготовке статьи были использованы материалы Intercars и "Autobild Украина".
Недавно РБК-Украина рассказывало, как не дать себя обмануть и узнать реальный пробег автомобиля при покупке.