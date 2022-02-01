Малиновский забил гол месяца в "Аталанте"

Гол Руслан Малиновский в матче против "Наполи" признан лучшим голом "Аталанты" в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Аталанты".

Болельщики "Аталанты", выбирая среди восьми голов, которые забила их команда в декабре, лучшим признали гол украинца.

Малиновский забил гол 4 декабря 2021 года в 16-м туре "Серии А". Гол Руслана на седьмой минуте открыл счет в матче, который в итоге закончился победой "Аталанты" над "Наполи" со счетом 3:2.

После 22 сыгранных туров "Аталанта" занимает четвертое место в чемпионате, отставая на десять очков от "Интера", лидирующего в "Серии А".