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Малиновский забил гол месяца в "Аталанте"

Новина українською →
Бергамо, Вторник 01 февраля 2022 17:47
Малиновский забил гол месяца в "Аталанте" Фото: Руслан Малиновский (facebook.com/atalantabc)
Автор: Андрей Вырва

Гол Руслан Малиновский в матче против "Наполи" признан лучшим голом "Аталанты" в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Аталанты".

Болельщики "Аталанты", выбирая среди восьми голов, которые забила их команда в декабре, лучшим признали гол украинца.

Малиновский забил гол 4 декабря 2021 года в 16-м туре "Серии А". Гол Руслана на седьмой минуте открыл счет в матче, который в итоге закончился победой "Аталанты" над "Наполи" со счетом 3:2.

После 22 сыгранных туров "Аталанта" занимает четвертое место в чемпионате, отставая на десять очков от "Интера", лидирующего в "Серии А".

Напомним, что по данным авторитетного портала Transfermarkt, Малиновский с ценой 30 миллионов евро является самым дорогим украинским футболистом.

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