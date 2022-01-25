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Названы самые дорогие украинские футболисты. Кто вошел в топ-10

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Вторник 25 января 2022 18:11
Названы самые дорогие украинские футболисты. Кто вошел в топ-10 Фото: сборная Украины по футболу (uaf.ua)
Автор: РБК-Украина

Суммарная стоимость десятки самых дорогих футболистов из Украины, по оценке Transfermarkt, составила 165.5 млн евро. Четверо из них играют в европейских лигах.

Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.

1. Руслан Малиновский (30 млн евро)

Самым дорогим украинским футболистом эксперты считают 28-летнего Руслана Малиновского. С 2019 года он выступает за итальянскую "Аталанту", контракт рассчитан до лета 2023 года.

Малиновский играет на позициях атакующего и центрального полузащитника. В нынешнем сезоне Руслан сыграл 23 матча, в которых отметился шестью голами и двумя ассистами.


2. Виктор Цыганков (25 млн евро)

24-летний Виктор Цыганков с 2016 года играет в основной команде киевского "Динамо". Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Цыганков играет на позиции правого вингера (форварда). В нынешнем сезоне Виктор провел 25 матчей за клуб, в которых забил 11 голов и сделал четыре ассиста.


3. Александр Зинченко (25 млн евро)

25-летний Александр Зинченко перешел в английский "Манчестер Сити" в 2016 году и имеет контракт с клубом до лета 2024 года.

Зинченко играет на позициях левого защитника и центрального полузащитника. В нынешнем сезоне Александр сыграл в 12 матчах и отличился двумя голевыми передачами.


4. Роман Яремчук (17,5 млн евро)

26-летний Роман Яремчук с начала сезона 2021/2022 выступает за португальскую "Бенфику" и имеет контракт с клубом до лета 2026 года.

Яремчук играет на позиции центрального нападающего. В этом сезоне Роман сыграл в 27 матчах, в которых забил семь мячей и отдал пять голевых передач.


5. Виталий Миколенко (17 млн ​​евро)

22-летний Виталий Миколенко 1 января 2022 года за 23,5 млн евро перешел из киевского "Динамо" в английский "Эвертона" и подписал контракт с клубом до лета 2026 года.

Миколенко играет на позициях левого и центрального защитника. В нынешнем сезоне Виталий сыграл в 23 матчах, в которых отдал три голевых передачи.


6. Илья Забарный (13 млн евро)

19-летний Илья Забарный с лета 2020 года играет в основной команде киевского "Динамо". Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Забарный играет на позиции центрального защитника. В нынешнем сезоне Илья провел 23 матча за клуб, в которых отдал одну голевую передачу.


7. Николай Матвиенко (11 млн евро)

25-летний Николай Матвиенко с лета 2017 года играет в основной команде донецкого "Шахтера". Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Матвиенко играет на позициях центрального и левого защитника. В этом сезоне Николай провел 23 матча за клуб, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.


8. Николай Шапаренко (10 млн евро)

23-летний Николай Шапаренко с 2017 года играет в основной команде киевского "Динамо". Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Шапаренко играет на позиции центрального полузащитника. В нынешнем сезоне Илья провел 21 матч за клуб, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.


9. Георгий Бущан (9 млн евро)

27-летний Георгий Бущан с 2017 года играет в основной команде киевского "Динамо". Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Бущан играет на позиции голкипера. В нынешнем сезоне Георгий провел 20 матчей за клуб, в которых пропустил 20 голов, восемь матчей Бущан отстоял "на ноль".


10. Анатолий Трубин (8 млн евро)

20-летний Анатолий Трубин с зимы 2020 года играет в основной команде донецкого "Шахтера". Контракт рассчитан до лета 2024 года.

Трубин играет на позиции голкипера. В нынешнем сезоне Анатолий провел 18 матчей за клуб, в которых пропустил 19 голов, шесть матчей Трубин отстоял "на ноль".

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