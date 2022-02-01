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Маліновський забив гол місяця в "Аталанті"

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Бергамо, Вівторок 01 лютого 2022 17:47
Маліновський забив гол місяця в "Аталанті" Фото: Руслан Маліновський (facebook.com/atalantabc)
Автор: Андрій Вирва

Гол Руслана Маліновського в матчі проти "Наполі" визнано найкращим голом "Аталанти" в грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook "Аталанти".

Вболівальники "Аталанти" обираючи серед восьми голів, які забила їхня команда в грудні, найкращим визнали гол українця.

Маліновський забив гол 4 грудня 2021 року в 16-у турі "Серії А". Гол Руслана на сьомій хвилині відкрив рахунок в матчі, який в підсумку закінчився перемогою "Аталанти" над "Наполі" з рахунком 3:2.

Після 22 зіграних турів "Аталанта" посідає четверте місце в чемпіонаті, відстаючи на десять очок від "Інтера", який лідирує в "Серії А".

Нагадаємо, що за даними авторитетного порталу Transfermarkt, Маліновський з ціною 30 мільйонів євро є найдорожчим українським футболістом.

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