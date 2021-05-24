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Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А по итогам сезона

Новина українською →
Италия, Понедельник 24 мая 2021 08:20
Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А по итогам сезона Фото: на счету Руслана Малиновского 11 результативных передач за "Аталанту" (facebook.com/atalantabc)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинец Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А по итогам сезона. В составе "Аталанты" он сделал 11 результативных передач.

Об этом свидетельствует официальная статистика на сайте Серии А.

В последнем туре "Аталанта" Малиновского уступила "Милану" 0:2 в борьбе за второе место в турнирной таблице. Украинец провел на поле все 90 минут.

В итоге клуб из Бергамо занял третье место, первая строчка и чемпионство в активе "Интера", четвертым финишировал "Ювентус".

Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А по итогам сезона

В списке лучших ассистенов Малиновский занял первую строчку, опередив сразу четырех футболистов, которые имеют по 10 результативных передач - Мхитарян ("Рома"), Де Пауль ("Удинезе"), Зелинский ("Наполи") и Сапата ("Аталанта").

Лучшим бомбардиром Серии А стал Криштиану Роналду - 29 голов.

Отметим, матч с "Миланом" для Малиновского стал первым за 12 матчей за "Аталанту", где он не совершил результативных действий.

Ранее РБК-Украина писало, что Малиновский был признан лучшим игроком мая в Серии А.

Также сообщалось, что "Аталанта" украинца уступила в финале Кубка Италии "Ювентусу". При этом сам Малиновский отметился в финале голом.

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