Украинец Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А по итогам сезона. В составе "Аталанты" он сделал 11 результативных передач.

Об этом свидетельствует официальная статистика на сайте Серии А .

В последнем туре "Аталанта" Малиновского уступила "Милану" 0:2 в борьбе за второе место в турнирной таблице. Украинец провел на поле все 90 минут.

В итоге клуб из Бергамо занял третье место, первая строчка и чемпионство в активе "Интера", четвертым финишировал "Ювентус".

В списке лучших ассистенов Малиновский занял первую строчку, опередив сразу четырех футболистов, которые имеют по 10 результативных передач - Мхитарян ("Рома"), Де Пауль ("Удинезе"), Зелинский ("Наполи") и Сапата ("Аталанта").

Лучшим бомбардиром Серии А стал Криштиану Роналду - 29 голов.

Отметим, матч с "Миланом" для Малиновского стал первым за 12 матчей за "Аталанту", где он не совершил результативных действий.