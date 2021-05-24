Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А по итогам сезона
Украинец Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А по итогам сезона. В составе "Аталанты" он сделал 11 результативных передач.
В последнем туре "Аталанта" Малиновского уступила "Милану" 0:2 в борьбе за второе место в турнирной таблице. Украинец провел на поле все 90 минут.
В итоге клуб из Бергамо занял третье место, первая строчка и чемпионство в активе "Интера", четвертым финишировал "Ювентус".
В списке лучших ассистенов Малиновский занял первую строчку, опередив сразу четырех футболистов, которые имеют по 10 результативных передач - Мхитарян ("Рома"), Де Пауль ("Удинезе"), Зелинский ("Наполи") и Сапата ("Аталанта").
Лучшим бомбардиром Серии А стал Криштиану Роналду - 29 голов.
Отметим, матч с "Миланом" для Малиновского стал первым за 12 матчей за "Аталанту", где он не совершил результативных действий.
Ранее РБК-Украина писало, что Малиновский был признан лучшим игроком мая в Серии А.
Также сообщалось, что "Аталанта" украинца уступила в финале Кубка Италии "Ювентусу". При этом сам Малиновский отметился в финале голом.