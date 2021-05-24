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Малиновський став найкращим асистентом Серії А за підсумками сезону

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Італія, Понеділок 24 травня 2021 08:20
Малиновський став найкращим асистентом Серії А за підсумками сезону Фото: на рахунку Руслана Малиновського 11 результативних передач за "Аталанту" (facebook.com/atalantabc)
Автор: Ігор Литвиненко

Українець Руслан Малиновський став найкращим асистентом серії а за підсумками сезону. У складі "Аталанти" він зробив 11 результативних передач.

Про це свідчить офіційна статистика на сайті Серії А.

В останньому турі "Аталанта" Малиновського поступилася "Мілану" 0:2 у боротьбі за друге місце в турнірній таблиці. Українець провів на полі всі 90 хвилин.

У підсумку клуб з Бергамо посів третє місце, перший рядок і чемпіонство в активі "Інтера", четвертим фінішував "Ювентус".

Малиновський став найкращим асистентом Серії А за підсумками сезону

У списку кращих асистенів Малиновський посів першу сходинку, випередивши відразу чотирьох футболістів, які мають по 10 результативних передач - Мхітарян ("Рома"), де Пауль ("Удінезе"), Зелінський ("Наполі") і Сапата ("Аталанта").

Найкращим бомбардиром Серії А став Кріштіану Роналду - 29 голів.

Відзначимо, матч з "Міланом" для Малиновського став першим за 12 матчів за "Аталанту", де він не зробив результативних дій.

Раніше РБК-Україна писало, що Малиновський був визнаний кращим гравцем травня в Серії А.

Також повідомлялося, що "Аталанта" українця поступилася у фіналі Кубка Італії "Ювентусу". При цьому сам Малиновський відзначився у фіналі голом.

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