Малиновский признан лучшим игроком "Генка" второй тур подряд

Полузащитник сборной Украины и "Генка" Руслан Малиновский вновь стал лучшим игроком своей команды. Об этом информирует официальный Twitter бельгийского клуба.

Украинец в рамках 4 тура чемпионской группы национального первенства против "Брюгге" (3:1) отдал результативный пас, однако его одноклубник попал в офсайд и гол засчитан не был. Но 25-летний хавбек в этой встрече сам реализовал пенальти.

Этот гол стал 15 для него в сезоне в 45 матчах за "Генк". Он также отдал 13 голевых передач.

Отметим, что на прошлой неделе Малиновский получил награду лучшего игрока встречи с "Гентом" (2:1).

Напомним, футболист "Динамо" Виктор Цыганков третий раз кряду признан лучшим игроком тура УПЛ.