Малиновский получил предложение из АПЛ, – инсайдер

Хавбек может пополнить украинскую колонию в АПЛ. В услугах одного из лидеров "Аталанты" заинтересован новичок чемпионата "Ноттингем Форест".

"Руслан Малиновский может стать следующим покинувшим "Аталанту" исполнителем – предложения из разных уголков Европы, клубы Премьер-лиги и Серии А контактируют с его агентами. "Ноттингем Форест" среди многих заинтересованных – Малиновский стремится обсудить свое будущее в скором времени", – написал топ-инсайдер.

29-летний украинец отыграл за бергамасков три сезона. В его активе 128 матчей во всех турнирах, в которых полузащитник забил 29 мячей и отдал 26 результативных передач. Бельгийский "Генк" три года назад получил за него 13,6 млн евро.

Малиновский в случае переезда на Туманный Альбион станет 4-м украинцем в английской Премьер-лиге. Ныне там выступают защитник Миколенко ("Эвертон"), универсал Зинченко ("Арсенал") и хавбек Ярмолюк ("Брентфорд").