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Маліновський отримав пропозицію з АПЛ, – інсайдер

Фото: На Руслана Маліновського є попит в Англії (facebook.com/atalantabc)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може стати черговою втратою "Аталанти" з Бергамо в літнє трансферне вікно. Його сватають у чемпіонат Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Фабріціо Романо.

Хавбек може поповнити українську колонію в АПЛ. Послугами одного з лідерів "Аталанти" цікавиться новачок чемпіонату "Ноттінгем Форест".

"Руслан Маліновський може стати наступним виконавцем, який покине "Аталанту" – пропозиції з різних куточків Європи, клуби Прем'єр-ліги та Серії А контактують із його агентами. "Ноттінгем Форест" серед багатьох зацікавлених – Маліновський прагне обговорити своє майбутнє незабаром", – написав топ-інсайдер.

29-річний українець відіграв за бергамасків три сезони. У його активі 128 матчів у всіх турнірах, у яких півзахисник забив 29 м'ячів і віддав 26 результативних передач. Бельгійський "Генк" три роки тому отримав за нього 13,6 млн євро.

Маліновський у разі переїзду на Туманний Альбіон стане 4-м українцем в англійській Прем'єр-лізі. Наразі там виступають оборонець Миколенко ("Евертон"), універсал Зінченко ("Арсенал") і хавбек Ярмолюк ("Брентфорд").

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

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