Маліновський пішов слідами культової "десятки", або Як українці Францію не підкорили

29-річний хавбек напередодні перебрався до Ліги 1 на правах оренди зі зобов'язанням викупу для "Марселя". Водночас складно відшукати інший чемпіонат у топ-5 ліг Європи, де українці б так погано освоювалися. На Апеннінах справи Маліновського часом ішли дуже добре, але загалом кар'єра в італійській першості принесла гіркий післясмак.

Найбільше паралелей простежується з Олександром Заваровим. Тріумфатор Кубка кубків 1985/86, як і Маліновський, переїхав до Франції у 29 років. Він також так і не став своїм у Серії А ("Ювентус"), хоча рівень очікувань від нього був у рази вищим. Є й інші відмінності.

Після Італії Заваров поїхав у Дивізіон 1 фактично догравати. Клуб обрав відповідний – "Нансі", в якому колись починав великий Платіні. Власне триразовий володар "Золотого м'яча" і влаштував протекцію для українця в "Юве", а потім порадив "Нансі". Сезон 1990/91 українець відіграв на рівні – 30 матчів, 7 м'ячів у чемпіонаті, що дозволили лотарингцям втриматися в еліті.

У наступній кампанії результативність впала (28 поєдинків, 3 голи), а "Нансі" покинув Дивізіон 1 із останнього місця. Повернутися команда змогла за підсумками сезону 1995/96. Якраз перед ним втомлений Заваров перебрався до напіваматорського "Сен-Дізьє" на роль гравця-тренера. Тим не менше, 67 матчів (12 м'ячів) у футболці "Нансі" досі залишаються орієнтиром для українців у Франції.

Той же багаторічний партнер Заварова в "Динамо" та збірній СРСР Павло Яковенко у французькому "Сошо" провів усього 6 поєдинків (1 гол). Його син Юрій зіграв лише 2 матчі за "Аяччо", а екс-форвард збірної України Пилип Будківський – 12 (0 м'ячів) у тому ж "Сошо". Футбольний пілігрим Мирослав Славов не просунувся вище резервної команди "Бордо", а Микола Кухаревич награв "аж" 2 поєдинки за "Труа".

Трохи інша історія з двома виконавцями збірної України рубежу століть – воротарем Максимом Левицьким і нападником Сергієм Скаченком. Центрфорвард виступами за "синьо-жовтих" у кваліфікації до Євро-2000 звернув на себе увагу "Метца" та поїхав підкорювати Францію з московського "Торпедо".

Старт видався перспективним – 3 матчі, 2 голи, а потім ще два м'ячі до Нового року в сезоні 99/00. А далі настала гольова засуха, Скаченко сів на "банку", а навесні 2001-го поїхав піднімати швейцарський "Ксамакс". Були й інші оренди – "Торпедо" та японський "Санфречче Хіросіма". Усього за "Метц" українець провів 39 поєдинків у всіх турнірах (5 м'ячів).

Кар'єра ж Левицького у Франції – драма з елементами детективу. Кіпер після семи сезонів у складі "Таврії" перебрався в новоросійський "Чорноморець". Яким чином скаути "Сент-Етьєна" відшукали воротаря в лавах середняка Росії – загадка. Тим не менше, "зелені" віддали за голкіпера зі статусом збірника України солідні на той час 850 тисяч євро.

Розпочав Левицький феноменально. У першій половині сезону 2000/01 українець зіграв 15 матчів у Дивізіоні 1, в шести з яких залишив ворота недоторканими. А потім шок і сенсація в одному флаконі. Французькі правоохоронці виявили, що грецький (!) паспорт воротаря, який дозволяв виступати в чемпіонаті без статусу легіонера – фальшивка. Клуб оштрафували, Левицький провів ніч у буцегарні, а згодом отримав дискваліфікацію і поспіхом відчалив у "Спартак".

Свіжа українська кров у Франції – Данило Ігнатенко. Вихованець запорізького "Металурга" та "Шахтаря" пішов нетиповим шляхом. Опинився у Лізі 1, а вже потім дебютував у збірній України. На відміну від більшості співвітчизників, хавбек доволі швидко став гравцем основної обойми "Бордо". І хоч жирондинці за підсумками минулого сезону вилетіли з еліти, та українець навідріз відмовився покидати "Матмют Атлантік". У сезоні 2022/23 Ігнатенко вже провів 16 матчів.

Насичений календар "Марселя" робить дебют Маліновського справою найближчого часу. Уже цього тижня провансальці проведуть два поєдинки в Лізі 1 – проти "Труа" на виїзді (11 січня) та проти "Лор'яна" вдома (14 січня). На 20 січня призначений матч 1/16 фіналу Кубка Франції проти "Ренна", а закриватиме місяць "Марсель" супербитвою з "Монако" (28 січня). Чудова нагода для хавбека збірної переписати історію виступів українців у Франції...