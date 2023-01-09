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Маліновський переходить у французький гранд, – інсайдер

Фото: Руслан Маліновський у лавах збірної України (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Італійська "Аталанта" з Бергамо та марсельський "Олімпік" підписали документи про перехід півзахисника збірної України Руслана Маліновського.

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

29-річний хавбек продовжить кар'єру в Лізі 1 Франції. Незабаром клуби оголосять про закриття угоди.

Вранці 9 січня Маліновський прилетить у Марсель, щоб владнати останні формальності перед трансфером. "Олімпік" візьме українця в оренду зі зобов'язанням викупу після сезону 2022/23. Вартість переходу – 10 млн євро. Ще 3 мільйони в євровалюті "Аталанта" може заробити бонусами.

У Бергамо Маліновський провів 3,5 сезони. За цей час він встиг провести 143 матчі в усіх турнірах, у яких забив 30 м'ячів і віддав 28 результативних передач. У нинішній кампанії українець перестав входити в плани керманича "Аталанти" Гасперіні.

Влітку 2019 року "Богиня" віддала бельгійському "Генку" за Маліновського 13,6 млн євро. Натомість донецький "Шахтар" продав хавбека до Ліги Жупіле всього за 2 млн. На батьківщині українець захищав кольори "Севастополя" і луганської "Зорі".

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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Марсель