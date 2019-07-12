Малиновский может оказаться в другом итальянском клубе

Фото: Руслан Малиновский (ffu.ua)

Предложение по игроку сборной Украины сделает "Аталанта"

Клуб Серии А "Аталанта" намерена приобрести полузащитника бельгийского "Генка" Руслана Малиновского. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы.

26-летний украинец был очень близок к переходу в другой клуб из чемпионата Италии - "Сампдорию", но сделка не состоялось, потому что сам футболист хочет играть в Лиге чемпионов.

Отмечается, что поспособствовать переходу украинца может вероятный трансфер румынского полузащитника Яниса Хаджи в "Генк".

Напомним, Малиновский отказался продлевать контракт с бельгийским клубом и намерен перебраться в топ-чемпионат. Сообщалось, что интерес к украинцу проявляли ряд итальянских клубов - "Аталанты", "Сампдории", а также "Наполи".

Из-за желания покинуть чемпионат Бельгии Руслан Малиновский не поедет на сборы с клубом и будет тренироваться индивидуально.

Малиновский стал игроком "Генка" в январе 2016 года, а спустя полтора года бельгийцы выкупили его контракт у донецкого "Шахтера".