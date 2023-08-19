Маліновський оформив повернення в чемпіонат Італії: де гратиме українець

30-річний хавбек прийдешній сезон проведе в Серії А. Трансфер українця оформив новачок італійської першості.

Маліновський орендований "Дженоа" на рік. "Грифони" також отримали право викупу вихованця донецького "Шахтаря" за 10 млн євро. Переходу передував традиційний медогляд футболіста.

"Марсель" легко попрощався з Маліновським, оскільки той не входить у плани нового керманича команди Марселіно. Зокрема, українець не потрапив до заявки "Марселя" на кваліфікацію Ліги чемпіонів. Окрім того, він пропустив стартовий тур Ліги 1.

Хто такий Руслан Маліновський

Уродженець Житомира, на дитячо-юнацькому рівні захищав кольори місцевого "Полісся". Згодом потрапив до структури "Шахтаря", але пробився лише до третьої команди "гірників".

Перед сезоном 2013/14 опинився у складі першолігового "Севастополя". Потім відіграв 2,5 роки за луганську "Зорю", а посеред кампанії 2015/16 опинився в бельгійському "Генку". У Лізі Жупіле провів 3,5 сезони та за 13,6 млн у євровалюті перейшов до "Аталанти" з Бергамо.

У лавах "Богині" загалом провів 143 матчі, в яких забив 30 м'ячів і віддав 28 результативних передач. Взимку покинув бергамасків через конфлікт із керманичем команди Гасперіні. За збірну України "Маліна" провів 55 поєдинків (7 голів).