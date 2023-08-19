Малиновский оформил возвращение в чемпионат Италии: где будет играть украинец

30-летний хавбек грядущий сезон проведет в Серии А. Трансфер украинца оформил новичок итальянского первенства.

Малиновский арендован "Дженоа" на год. "Грифоны" также получили право выкупа воспитанника донецкого "Шахтера" за 10 млн евро. Переходу предшествовал традиционный медосмотр футболиста.

"Марсель" легко простился с Малиновским, поскольку тот не входит в планы нового наставника команды Марселино. В частности, украинец не попал в заявку "Марселя" на квалификацию Лиги чемпионов. Кроме того, он пропустил стартовый тур Лиги 1.

Кто такой Руслан Малиновский

Уроженец Житомира, на детско-юношеском уровне защищал цвета местного "Полесья". Впоследствии попал в структуру "Шахтера", но пробился только в третью команду "горняков".

Перед сезоном 2013/14 оказался в составе перволигового "Севастополя". Затем отыграл 2,5 года за луганскую "Зарю", а посреди кампании 2015/16 оказался в бельгийском "Генке". В Лиге Жупиле провел 3,5 сезона и за 13,6 млн в евровалюте перешел в "Аталанту" из Бергамо.

В рядах "Богини" в общей сложности провел 143 матча, в которых забил 30 мячей и отдал 28 результативных передач. Зимой покинул бергамасков из-за конфликта с рулевым команды Гасперини. За сборную Украины "Малина" провел 55 поединков (7 голов).