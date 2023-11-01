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Маліновський магічним асистом забезпечив "Дженоа" путівку в наступний раунд Кубка Італії

Фото: Руслан Маліновський оформив видовищний асист (facebook.com/genoaCFCofficial)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський доклався до перемоги "Дженоа" над "Реджаною" у 1/16 фіналу Кубка Італії 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Італія, Кубок Італії, 1/16 фіналу

"Дженоа" – "Реджана" – 2:1

Голи: Хапс, 53, Гудмундссон, 99 – Варела Джаманка, 37

 

 

 

Українець розпочав матч проти "левів" на лаві запасних. Кинути в бій досвідченого хавбека керманич "грифонів" Альберто Джилардіно вирішив в овертаймі.

На той час рахунок був рівним. Відкрили рахунок реджанці під завісу першого тайму – Нарді кинув Варелу Джаманку в прорив, і той у дотик пробив у дальній кут. "Дженоа" відігрався на старті другої половини, коли Хапс розрядив "гармату" з-за меж штрафного після класної комбінації.

Маліновський вступив у гру на 97-й хвилині. Щоб стати співавтором переможного гола він витратив усього дві хвилини. Українець п'ятою ефектно підправив передачу партнера та вивів на ударну позицію Гудмундссона. Ісландець влучно пробив лівою – 2:1 у підсумку.

Отже, "Дженоа" вийшов у наступне коло змагань. Там суперником "грифонів" буде римський "Лаціо". Матч відбудеться у столиці 6 грудня. Наступний же поєдинок генуезці зіграють проти "Кальярі" в Серії А (5 листопада).

До слова, раніше пригадали віхи кар'єри Верховода – італійця українського походження з титулом чемпіона світу.

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