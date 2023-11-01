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Малиновский магическим ассистом обеспечил "Дженоа" путевку в следующий раунд Кубка Италии

Фото: Руслан Малиновский оформил зрелищный ассист (facebook.com/genoaCFCofficial)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский приложился к победе "Дженоа" над "Реджаной" в 1/16 финала Кубка Италии 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Италия, Кубок Италии, 1/16 финала

"Дженоа" – "Реджана" – 2:1

Голы: Хапс, 53, Гудмундссон, 99 – Варела Джаманка, 37

 

 

 

Украинец начал матч против "львов" на скамье запасных. Бросить в бой опытного хавбека наставник "грифонов" Альберто Джилардино решил в овертайме.

К тому времени счет был равным. Открыли счет реджанцы под занавес первого тайма – Нарди бросил Варелу Джаманку в прорыв, и тот в касание пробил в дальний угол. "Дженоа" отыгрался на старте второй половины, когда Хапс разрядил "пушку" из-за пределов штрафной после классной комбинации.

Малиновский вступил в игру на 97-й минуте. Чтобы стать соавтором победного гола, он потратил всего две минуты. Украинец пяткой эффектно подправил передачу партнера и вывел на ударную позицию Гудмундссона. Исландец метко пробил левой – 2:1 в итоге.

Итак, "Дженоа" вышел в следующий круг соревнований. Там соперником "грифонов" будет римский "Лацио". Матч пройдет в столице 6 декабря. Следующий же поединок генуэзцы сыграют против "Кальяри" в Серии А (5 ноября).

К слову, ранее вспомнили вехи карьеры Верховода – итальянца украинского происхождения с титулом чемпиона мира.

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