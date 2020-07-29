Малиновский лидирует среди футболистов Европы по голам из-за штрафной

Украинец помог своей "Аталанте" обыграть "Парму"
В матче 37 тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде обыграла "Парму" (2:1). Украинский хавбек бергамского клуба Руслан Малиновский отличился забитым мячом со штрафного с дальней дистанции.
Об этом в Twitter информирует статистический агрегатор Opta.
Этот гол стал для игрока пятым в 2020 году, который забит из-за пределов штрафной площади. Малиновский является лидером среди игроков пяти лучших европейских лиг по количеству забитых мячей с дальней дистанции.
5 - Ruslan #Malinovskiy is the player that has scored the most goals with shots from outside the box in the top-5 European leagues in 2020 calendar year. Range.#ParmaAtalanta pic.twitter.com/44rFbHwnvQ— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 28, 2020
Украинец начал этот поединок на скамейке запасных и вышел на поле сразу после перерыва, когда его команда уступала - 0:1. Своим голом он сравнял счет, за шесть минут до финального свистка Алехандро Гомес принес гостям волевую победу.
Набрав 78 очков, бергамцы занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
В этом сезоне Руслан Малиновский провел в составе "Аталанты" 42 поединка, забил девять мячей и отметился семью голевыми пасами.
Напомним, "Ювентус" обновил рекорд по количеству побед в топ-5 лиг Европы.