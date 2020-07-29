Малиновский лидирует среди футболистов Европы по голам из-за штрафной

Фото: Руслан Малиновский (twitter.com/Atalanta_BC)

Украинец помог своей "Аталанте" обыграть "Парму"

В матче 37 тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде обыграла "Парму" (2:1). Украинский хавбек бергамского клуба Руслан Малиновский отличился забитым мячом со штрафного с дальней дистанции.

Об этом в Twitter информирует статистический агрегатор Opta.

Этот гол стал для игрока пятым в 2020 году, который забит из-за пределов штрафной площади. Малиновский является лидером среди игроков пяти лучших европейских лиг по количеству забитых мячей с дальней дистанции.

5 - Ruslan #Malinovskiy is the player that has scored the most goals with shots from outside the box in the top-5 European leagues in 2020 calendar year. Range.#ParmaAtalanta pic.twitter.com/44rFbHwnvQ — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 28, 2020

Украинец начал этот поединок на скамейке запасных и вышел на поле сразу после перерыва, когда его команда уступала - 0:1. Своим голом он сравнял счет, за шесть минут до финального свистка Алехандро Гомес принес гостям волевую победу.

Набрав 78 очков, бергамцы занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

В этом сезоне Руслан Малиновский провел в составе "Аталанты" 42 поединка, забил девять мячей и отметился семью голевыми пасами.

Напомним, "Ювентус" обновил рекорд по количеству побед в топ-5 лиг Европы.