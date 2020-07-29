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Малиновский лидирует среди футболистов Европы по голам из-за штрафной

Парма, Среда 29 июля 2020 08:22
Малиновский лидирует среди футболистов Европы по голам из-за штрафной
Фото: Руслан Малиновский (twitter.com/Atalanta_BC)
Автор: Вера Олейник

Украинец помог своей "Аталанте" обыграть "Парму"

В матче 37 тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде обыграла "Парму" (2:1). Украинский хавбек бергамского клуба Руслан Малиновский отличился забитым мячом со штрафного с дальней дистанции.

Об этом в Twitter информирует статистический агрегатор Opta.

Этот гол стал для игрока пятым в 2020 году, который забит из-за пределов штрафной площади. Малиновский является лидером среди игроков пяти лучших европейских лиг по количеству забитых мячей с дальней дистанции.

Украинец начал этот поединок на скамейке запасных и вышел на поле сразу после перерыва, когда его команда уступала - 0:1. Своим голом он сравнял счет, за шесть минут до финального свистка Алехандро Гомес принес гостям волевую победу.

Набрав 78 очков, бергамцы занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

В этом сезоне Руслан Малиновский провел в составе "Аталанты" 42 поединка, забил девять мячей и отметился семью голевыми пасами.

Напомним, "Ювентус" обновил рекорд по количеству побед в топ-5 лиг Европы.

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