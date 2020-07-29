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Малиновський лідирує серед футболістів Європи по голам з-за меж штрафного

Парма, Середа 29 липня 2020 08:22
Малиновський лідирує серед футболістів Європи по голам з-за меж штрафного
Фото: Руслан Малиновський (twitter.com/Atalanta_BC)
Автор: Вера Олейник

Українець допоміг своїй "Аталанті" обіграти "Парму"

У матчі 37 туру італійської Серії А "Аталанта" на виїзді обіграла "Парму" (2:1). Український хавбек бергамського клубу Руслан Малиновський відзначився забитим м'ячем зі штрафного з далекої дистанції.

Про це в Twitter інформує статистичний агрегатор Opta.

Цей гол став для гравця п'ятим у 2020 році, який забитий з-за меж штрафного майданчика. Малиновський є лідером серед гравців п'яти кращих європейських ліг за кількістю забитих м'ячів з дальньої дистанції.

Українець розпочав цей поєдинок на лаві для запасних і вийшов на поле одразу по перерві, коли його команда поступалася - 0:1. Своїм голом він зрівняв рахунок, за шість хвилин до фінального свистка Алехандро Гомес приніс гостям вольову перемогу.

Набравши 78 очок, бергамці посідають третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

У цьому сезоні Руслан Маліновський провів у складі "Аталанти" 42 поєдинки, забив дев’ять м’ячів та відзначився сімома гольовими пасами.

Нагадаємо, "Ювентус" оновив рекорд за кількістю перемог в топ-5 ліг Європи.

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