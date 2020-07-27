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"Ювентус" обновил рекорд по количеству побед в топ-5 лиг Европы

Турин, Понедельник 27 июля 2020 09:06
"Ювентус" обновил рекорд по количеству побед в топ-5 лиг Европы
Фото: "Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии (facebook.com/Juventus)
Автор: Вера Олейник

Клуб досрочно гарантировал себе чемпионский титул

Туринский "Ювентус" обновил собственный рекорд по продолжительности чемпионских серий среди пяти ведущих европейских чемпионатов. Клуб завоевал титул девятый раз подряд, обыграв за два тура до конца сезона "Сампдорию" (2:0).

Об этом сообщается на сайте команды.

"Бьянконери" еще в прошлом сезоне побили рекорд "Лиона", который становился чемпионом Франции семь раз подряд с 2002 по 2008 год.

Всего у туринцев 38 скудетто. Клуб лидирует по количеству завоеванных побед в национальном первенстве. На втором месте идут "Интер" и "Милан", которые по 18 раз выигрывали чемпионат Италии.

Также "Юве" занимает первое место по количеству чемпионств среди топ-5 лиг Европы. У "Реала" 34 победы, у "Баварии" - 30, у "Барселоны" - 26, у "Манчестер Юнайтед" - 20.

Главный тренер туринской команды Маурицио Сарри впервые в своей карьере выиграл национальный турнир. Он стал самым возрастным тренером, побеждавшим в чемпионате Италии. Специалист возглавил команду в июне прошлого года.

Напомним, "Реал" за тур до окончания чемпионата Испании гарантировал себе золотые медали по итогам сезона-2019/20, когда на своем поле переиграли "Вильярреал" (2:1).

Этот трофей стал 92 в коллекции "королевского клуба". По данному показателю подопечные Зинедина Зидана опередили каталонскую "Барселону", в активе которой на одну награду меньше.

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