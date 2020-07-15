Малиновский голом помог "Аталанте" подняться на второе место Серии А

Фото: Руслан Малиновский (twitter.com/Atalanta_BC)

Команда украинца уничтожила "Брешию"

Бергамская "Аталанта" разгромила "Брешию" со счетом 6:2 в домашнем матче 33 тура чемпионата Италии, и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы. Украинский хавбек Руслан Малиновский в этой игре забил гол и отдал две результативные передачи.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Украинец ассистировал Марио Пашаличу, который открыл счет в начале встречи. На 28 минуте Малиновский дальним ударом сделал счет 3:1. На 55 минуте Руслан отдал еще один ассист, снова на Пашалича.

После трех очков завоеванных, "Аталанта" в турнирной таблице Серии А поднялась на вторую строчку, и уверенно догоняет "Ювентус". В активе бергамского клуба 70 очков, у туринцев - 76.

Стоит отметить, что в Серии А подопечные Джан Пьеро Гасперини не проигрывают уже 13 матчей. В последний раз "Аталанта" терпела поражение 20 января, когда уступила СПАЛу со счетом 2:1.

Напомним, в предыдущем туре Малиновский забил в ворота действующего чемпиона Италии "Ювентуса". Этот гол мог стать победным, но туринцы спасли ничью в конце матча.

В этом сезоне Малиновский провел 38 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и сделал 6 ассистов.