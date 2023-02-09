Маліновський фірмовим голом вибив ПСЖ із Кубка Франції: відео

Франція, Кубок Франції, 1/8 фіналу

"Олімпік" – "Парі Сен-Жермен" – 2:1

Голи: Санчес, 31 (пенальті), Маліновський, 57 – Рамос, 45+2

У першому таймі французькі гранди обмінялися голами. Відкрили рахунок провансальці, коли Санчес упевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Ундера. ПСЖ відігрався після кутового – Неймар навісив із лівого флангу, а Рамос головою пробив під стійку.

Після перерви до справи взявся Маліновський. Атака "Марселя" правим флангом завершилася прострілом у центр, де удар Санчеса заблокував оборонець. Але до карної зони гостей увірвався український хавбек і розрядив "гармату" – Доннарумма був безсилим.

ПСЖ кволо намагався відігратися. Та Мессі, Мендешу та тому ж Рамосу забракло влучності. Як наслідок, столичний клуб вибув із боротьби за один із трофеїв сезону. Востаннє парижани перемагали в Кубку Франції ще в сезоні 2020/21.

Щодо Маліновського, то він вдруге після переходу в "Марсель" провів на полі всі 90 хвилин. Статистика українця цілком конкурентна – 7 матчів у всіх турнірах, 2 м'ячі. 11 лютого "Олімпік" зійдеться з "Клермоном" у чемпіонаті.