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Малиновский фирменным голом выбил ПСЖ из Кубка Франции: видео

Фото: Руслан Малиновский только что огорчил парижан (facebook.com/OlympiqueMarseilleENG)
Автор: Антон Федорцив

К победе марсельского "Олимпика" над столичным "Пари Сен-Жермен" на стадии 1/8 финала Кубка Франции приложился забитым мячом и украинец Руслан Малиновский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Франция, Кубок Франции, 1/8 финала

"Олимпик" – "Пари Сен-Жермен" – 2:1

Голы: Санчес, 31 (пенальти), Малиновский, 57 – Рамос, 45+2

В первом тайме французские гранды обменялись голами. Открыли счет провансальцы, когда Санчес уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол против Ундера. ПСЖ отыгрался после углового – Неймар навесил с левого фланга, а Рамос головой пробил под штангу.

После перерыва за дело взялся Малиновский. Атака "Марселя" правым флангом завершилась прострелом в центр, где удар Санчеса заблокировал защитник. Но в домашнюю зону гостей ворвался украинский хавбек и разрядил "пушку" – Доннарумма был бессилен.

ПСЖ слабо пытался отыграться. Но Месси, Мендешу и тому же Рамосу не хватило точности. Как следствие, столичный клуб выбыл из борьбы за один из трофеев сезона. В последний раз парижане побеждали в Кубке Франции еще в сезоне 2020/21.

Что касается Малиновского, то он во второй раз после перехода в "Марсель" провел на поле все 90 минут. Статистика украинца вполне конкурентна – 7 матчей во всех турнирах, 2 мяча. 11 февраля "Олимпик" сойдется с "Клермоном" в чемпионате.

К слову, накануне Лунин помог "Реалу" пробиться в финал Клубного чемпионата мира-2022.

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ПСЖМарсель