Лунін із "Реалом" пробився у фінал Клубного чемпіонату світу: українець пропустив пенальті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Клубний чемпіонат світу, 1/2 фіналу

"Аль-Ахлі" – "Реал" – 1:4

Голи: Маалул, 65 (пенальті) – Вінісіус, 42, Вальверде, 46, Родріго, 90+2, Аррібас, 90+8

Нереалізований пенальті: Модріч, 87 (Р)

У стартові 20 хвилин півфіналісти встигли обмінятися моментами. Мадридець Рюдігер головою пробив у руки воротарю після навісу Модріча. Натомість каїрець Шеріф не влучив у ближню дев'ятку пострілом із кута штрафного.

Поступово "вершкові" повністю заволоділи ініціативою. Удар Чуамені з лінії штрафного відбив Ель-Шенаві. Далі Вінісіус пробив поруч зі стійкою, а Родріго під час виходу віч-на-віч влучив у каркас воріт. "Аль-Ахлі" відповів моментом Ель-Шахата, та Лунін парирував удар хавбека.

Зрештою, "Реал" забив по м'ячу перед перервою і відразу після неї. Для початку після серії помилок оборони "Аль-Ахлі" Вінісіус підхопив м'яч, обійшов Махмуда та підсік м'яч над воротарем. А на 46-й хвилині бразилець знову опинився на побаченні з Ель-Шенаві, але не зміг того переграти. М'яч відскочив до Вальверде, який другим дотиком увігнав сферу під поперечину.

У середині другої половини єгипетський гранд повернувся до гри. Камавінга вкотре не встиг у лінії оборони та сфолив проти Ель-Шахата – пенальті. До позначки підійшов Маалул та впевнено розвів м'яч і Луніна по різних кутах.

Пішов відкритий футбол, а забивати могли обидві команди. Зокрема, "Аль-Ахлі" організував серію кутових у районі 80-ї хвилини. Після одного з них український кіпер "Реала" в падінні врятував "вершкових" після удару Мохамеда головою у ближню девятку.

Мадридці ж згодом не забили з 11-ти метрів. Це Модріч не зміг переграти Ель-Шенаві після порушення правил проти Вінісіуса. Та все ж "Реал" забив ще двічі в доданий арбітром час. Родріго прибрав воротаря замахом і пробив у порожню рамку, а молодий Аррібас скористався панікою під час стандарту – 1:4 у підсумку та путівка до фіналу проти "Аль-Хіляля".