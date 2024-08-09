Малі висилає посла Швеції у відповідь на припинення допомоги за підтримку Росії

У МЗС Малі розповіли, що послу Швеції було наказано протягом 72 годин покинути країну.

Рішення у відомстві пояснили "ворожою" заявою міністра міжнародного співробітництва у галузі розвитку та торгівлі Швеції Юхана Форсселля.

Що сказав шведський міністр

Зазначимо, що кілька днів тому міністр міжнародного співробітництва у галузі розвитку та торгівлі Швеції Юхан Форсселль заявив про рішення уряду припинити стратегію двосторонньої допомоги Малі у 2024 році.

"Не можна підтримувати незаконну агресивну війну Росії проти України і водночас щороку отримувати кілька сотень мільйонів крон у вигляді допомоги на розвиток", - зазначив шведський чиновник.