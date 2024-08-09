Малі висилає посла Швеції у відповідь на припинення допомоги за підтримку Росії

Малі вирішила вислати посла Швеції після того, як Стокгольм оголосив про припинення двосторонньої допомоги африканській країні.
Про це сказано у заяві Міністерства закордонних справ Малі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У МЗС Малі розповіли, що послу Швеції було наказано протягом 72 годин покинути країну.
Рішення у відомстві пояснили "ворожою" заявою міністра міжнародного співробітництва у галузі розвитку та торгівлі Швеції Юхана Форсселля.
Зазначимо, що кілька днів тому міністр міжнародного співробітництва у галузі розвитку та торгівлі Швеції Юхан Форсселль заявив про рішення уряду припинити стратегію двосторонньої допомоги Малі у 2024 році.
"Не можна підтримувати незаконну агресивну війну Росії проти України і водночас щороку отримувати кілька сотень мільйонів крон у вигляді допомоги на розвиток", - зазначив шведський чиновник.
Нагадаємо, Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною після того, як повстанці-туареги із руху CSP-PSD розбили колону “вагнерівців” в африканській країні.
Як повідомлялося, загинуло понад 20 російських найманців, ще частина потрапила в полон.
Більш детально про реакцію Малі на такий інцидент - у матеріалі РБК-Україна.
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