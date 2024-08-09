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Малі висилає посла Швеції у відповідь на припинення допомоги за підтримку Росії

Фото: Малі висилає посла Швеції (flickr by Maggie)
Автор: Іван Носальський

Малі вирішила вислати посла Швеції після того, як Стокгольм оголосив про припинення двосторонньої допомоги африканській країні.

Про це сказано у заяві Міністерства закордонних справ Малі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У МЗС Малі розповіли, що послу Швеції було наказано протягом 72 годин покинути країну.

Рішення у відомстві пояснили "ворожою" заявою міністра міжнародного співробітництва у галузі розвитку та торгівлі Швеції Юхана Форсселля.

Що сказав шведський міністр

Зазначимо, що кілька днів тому міністр міжнародного співробітництва у галузі розвитку та торгівлі Швеції Юхан Форсселль заявив про рішення уряду припинити стратегію двосторонньої допомоги Малі у 2024 році.

"Не можна підтримувати незаконну агресивну війну Росії проти України і водночас щороку отримувати кілька сотень мільйонів крон у вигляді допомоги на розвиток", - зазначив шведський чиновник.

 

Що передувало

Нагадаємо, Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною після того, як повстанці-туареги із руху CSP-PSD розбили колону “вагнерівців” в африканській країні.

Як повідомлялося, загинуло понад 20 російських найманців, ще частина потрапила в полон.

Більш детально про реакцію Малі на такий інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

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