Мали высылает посла Швеции в ответ на прекращение помощи за поддержку России

В МИД Мали рассказали, что послу Швеции было приказано в течение 72 часов покинуть страну.

Решение в ведомстве объяснили "враждебным" заявлением министра международного сотрудничества в области развития и торговли Швеции Юхана Форсселля.

Что сказал шведский министр

Отметим, что несколько дней назад министр международного сотрудничества в области развития и торговли Швеции Юхан Форсселль заявил о решении правительства прекратить стратегию двусторонней помощи Мали в 2024 году.

"Нельзя поддерживать незаконную агрессивную войну России против Украины и в то же время ежегодно получать несколько сотен миллионов крон в виде помощи на развитие", - отметил шведский чиновник.