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Мали тікати на човнах. На Закарпатті ліквідували канал втечі ухилянтів за кордон

Фото: На Закарпатті ліквідували канал втечі ухилянтів за кордон (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

На Закарпатті затримано десятьох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути український кордон, а також шістьох осіб, які забезпечували їх переправлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.

"Групу чоловіків, яким за віком під час воєнного стану обмежено виїзд з України, зупинили за кілометр від кордону з Угорщиною, у районі населеного пункту Вилок Берегівського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організували оборудку уродженець Луганська й п’ятеро жителів Закарпаття. Ухилянтів доправили до кордону, де планували переправити через річку за допомогою надувного човна.

"За такий "вояж" кожен із затриманих мав заплатити ділкам до 5000 доларів. Фігурантів справи затримали на гарячому - під час спроби переміщення громадян через кордон. Найближчим часом їм повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Варто зазначити, що на одного з фігурантів справи на розгляді в судах є кілька кримінальних проваджень за вчинення наркозлочинів у складі організованої злочинної групи", - додали в МВС.

Також у ході невідкладних слідчих дій спільна міжвідомча група провела низку обшуків у приватних оселях фігурантів розслідування, за результатами яких вилучено грошові кошти, мобільні телефони та транспортні засоби, що використовувалися з протиправною метою.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали двох чоловіків, котрі організували канали незаконного виїзду військовозобов'язаних українців за кордон.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники СБУ заблокували канали незаконного виїзду за кордон ухилянтів. Їх виявили в Одеській, Хмельницькій, Миколаївській й Рівненській областях.

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