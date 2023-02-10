RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Должны были убегать на лодках. На Закарпатье ликвидировали канал побега уклонистов за границу

Фото: На Закарпатье ликвидировали канал побега уклонистов за границу (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

На Закарпатье задержаны десять мужчин, которые намеревались незаконно пересечь украинскую границу, а также шесть человек, которые обеспечивали их переправку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

"Группа мужчин, которым по возрасту во время военного положения ограничен выезд из Украины, остановили в километре от границы с Венгрией, в районе населенного пункта Вилок Береговского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организовали сделку уроженец Луганска и пятеро жителей Закарпатья. Уклонистов доставили к границе, где планировали переправить через реку с помощью надувной лодки.

"За такой "вояж" каждый из задержанных должен был заплатить дельцам до 5000 долларов. Фигурантов дела задержали с поличным - при попытке перемещения граждан через границу. В ближайшее время им сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Стоит отметить, что на одного из фигурантов дела на рассмотрении в судах есть несколько уголовных производств за совершение наркопреступлений в составе организованной преступной группы", - добавили в МВД.

Также в ходе неотложных следственных действий совместная межведомственная группа провела ряд обысков в частных домах фигурантов расследования, по результатам которых изъяты денежные средства, мобильные телефоны и транспортные средства, которые использовались в противоправных целях.

Напомним, что правоохранители задержали двух мужчин, организовавших каналы незаконного выезда военнообязанных украинцев за границу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники СБУ заблокировали каналы незаконного выезда за границу уклонистов. Их обнаружили в Одесской, Хмельницкой, Николаевской и Ровенской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская областьприкордонникиВойна в Украинепограничная служба