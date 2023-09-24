В Малі розбився Іл-76, який може бути пов'язаний з ПВК "Вагнера"

Так, місцеве видання Malijet опублікувало фото катастрофи. За їхніми словами, борт, зареєстрований за номером Журналісти стверджують, що можливою причиною аварії є несправність бака.

Журналіст Серж Даніель написав у соцмережі X, що борт перевозив людей та обладнання, а на місці події було чути вибухи.

Російський військовий кореспондент Юрій Котенок заявив, що "є припущення", що борт якимось чином відносився до ПВК "Вагнера", однак потім заявив, що інформація нібито не підтвердилась.

Інший російський Telegram-канал Grey Zone заявив, що на борту не було "вагнерівців", а судно нібито використовувалось місцевими силами для перевезення "вантажів різного призначення".

"Вагнер" в Африці

Приватна військова компанія "Вагнера" багато років активно вела свою діяльність в Африці, зачасту в нестабільних регіонах, часто відстоюючи як свої інтереси, так і інтереси замовників. Так, в Малі розташований один із найбільших контингентів найманців в регіоні.

А в січні цього року з'явилась інформація про те, що за останній рік група "Вагнера" значно розширила свою діяльність Центральноафриканській республіці, де прибуток від видобутку корисних копалин може зрости майже до 1 млрд доларів. Ці гроші, ймовірно, будуть використані групою для придбання нової зброї.

Не залишились вони осторонь і перевороту в Нігері. Військова хунта, що скинула президента, звернулась до найманців за допомогою, а держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "Вагнер" намагатиметься використати нестабільність у країні в своїх інтересах.

Тим не менш, після ймовірної загибелі ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина, Міноборони РФ поставило деяким найманцям ультиматум. Так, вони заявили контингенту в Сирії, щоб ті або покинули країну, або приєднались до регулярної армії РФ. Аналітики ISW зазначають, що Іран може скористатись цим і зайняти позиції найманців.

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