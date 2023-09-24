В Мали разбился Ил-76, который может быть связан с ЧВК "Вагнера"

Так, местное издание Malijet опубликовало фото крушения. По их словам, борт, зарегистрированный по номеру Журналисты утверждают, что возможной причиной аварии является неисправность бака.

Журналист Серж Даниэль написал в соцсети X, что борт перевозил людей и оборудование, а на месте происшествия слышны взрывы.

#Mali - Nord-Crash (suite)

L'illouchine 76 внутренний TZ98 et affrété qui a crashé ce 23/9/ à l'aterrissage sur l'aeroport de Gao transportait dotation et hommes. Différentes explosions aurient été entendues al niveau du réservoir de l'avion. Encuete en cours . pic.twitter.com/HX1uMg96gl— Serge Daniel (@sergedanielinfo) September 23, 2023

Российский военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что "есть предположение", что борт каким-то образом относился к ЧВК "Вагнера", однако затем заявил, что информация якобы не подтвердилась.

Другой российский Telegram-канал Grey Zone заявил, что на борту не было "вагнеровцев", а судно якобы использовалось местными силами для перевозки "грузов разного назначения".

"Вагнер" в Африке

Частная военная компания "Вагнера" много лет активно вела свою деятельность в Африке, часто в нестабильных регионах, часто отстаивая как свои интересы, так и интересы заказчиков. Так, в Мали расположен один из самых больших контингентов наемников в регионе.

А в январе этого года появилась информация о том, что за последний год группа "Вагнера" значительно расширила свою деятельность в Центральноафриканской республике, где прибыль от добычи полезных ископаемых может вырасти почти до 1 млрд долларов. Эти деньги, вероятно, будут использованы группой для приобретения нового оружия.

Не остались они в стороне и перевороте в Нигере. Сбросившая президента военная хунта обратилась к наемникам за помощью, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Вагнер" будет пытаться использовать нестабильность в стране в своих интересах.

Тем не менее, после вероятной гибели предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина, Минобороны РФ поставило некоторым наемникам ультиматум. Да, они заявили контингенту в Сирии, чтобы те либо покинули страну, либо присоединились к регулярной армии РФ. Аналитики ISW отмечают, что Иран может воспользоваться этим и занять позиции наемников.

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