В Мали в результате взрыва погиб миротворец ООН. Четверо серьезно ранены

В результате взрыва самодельного взрывного устройства в Мали погиб миротворец ООН. Пока неизвестно в контингент какой страны входил погибший.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу миссии ООН в Мали.

Отмечается, что четыре человека получили тяжелые ранения в результате взрыва.

"Этот инцидент является печальным напоминанием о постоянной опасности, что нависла над нашими миротворцами", - заявил глава миссии ООН Эль-Гассе Ван.

Отмечается, что вооруженные нападения со стороны исламистских боевиков являются распространенным явлением на территории Мали. Начиная с 2013 года в стране погибли около 255 военнослужащих, что делает миссию одной из самых смертоносных для ООН.