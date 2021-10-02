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В Малі внаслідок вибуху загинув миротворець ООН. Четверо серйозно поранені

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Малі, Субота 02 жовтня 2021 22:16
В Малі внаслідок вибуху загинув миротворець ООН. Четверо серйозно поранені Фото: в Малі внаслідок вибуху загинув миротворець ООН (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою в Малі загинув миротворець ООН. Наразі невідомо до контингенту якої країни входив загиблий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу місії ООН в Малі.

Зазначається, що четверо осіб отримали важкі поранення внаслідок вибуху.

"Цей інцидент є сумним нагадуванням про постійну небезпеку, що нависла над нашими миротворцями", - заявив голова місії ООН Ель-Гассе Ван.

Зазначається, що збройні напади з боку ісламістських бойовиків є поширеним явищем на території Малі. Починаючи з 2013 року в країні загинули близько 255 військовослужбовців, що робить місію однією з найсмертоносніших для ООН.

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