В Мали погиб украинский бригадный генерал французского легиона

В Мали во время антитеррористической операции погиб украинский военнослужащий французского Иностранного легиона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение военного штаба в Twitter.

Как сообщается, 23 апреля во время проведения антитеррористической операции автомобиль военнослужащих наехал на самодельное взрывное устройство террористов. В результате взрыва ранения получили несколько военных, после чего их госпитализировали.

В пятницу, 1 мая, в госпитале от полученных ранений скончался Дмитрий Мартынюк 1991 года рождения из города Волочиск (Хмельницкая область). Он присоединился к французскому Иностранному легиону в 2015 году.

Напомним, 1 мая в рядах Вооруженных сил не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом. При этом в Командовании медицинских сил подтвердили выздоровление десяти военнослужащих.

Кроме того, 30 апреля в Вооруженных силах было подтверждено два случая инфицирования коронавирусом. По состоянию на 30 апреля общее количество случаев в украинской армии превышало 50.