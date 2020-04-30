В ВСУ подтвердили два новых заражения COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Вооруженных силах заболели коронавирусом 54 человека

В Вооруженных сила Украины (ВСУ) за прошедшее сутки подтвердили два новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Командования медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что по состоянию на 7 утра 30 апреля в ВСУ коронавирусом заболели 54 человека, 20 пациентов выздоровели, 2 - умерли.

"За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больные (Кировоградская и Харьковская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - отметили в ВСУ.

На изоляции находятся 353 военнослужащих, для 47 из которых она заканчивается в течении трех дней.

Отметим, по состоянию на 9 утра в Украине подтверждено 10 406 случаев заболевания коронавирусом. При этом за сутки зафиксировали рост новых случаев коронавируса - 540, днем ранее было 456 новых заболеваний.

При этом, в Украине вылечились от коронавируса почти в пять раз больше людей, чем умерли. Всего в стране выздоровели 1238 пациентов, тогда как умерли - 261.