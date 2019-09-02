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У Малі під час обвалення будинку загинули 15 осіб

Новини » Надзвичайні події    02.09.2019 - 06:08
У Малі під час обвалення будинку загинули 15 осіб
Фото: на місці події (mali24.info)

Обвалення почалося з четвертого поверху, після чого перемістилося на розташований поруч житловий будинок

У Малі в місті Бамако в результаті обвалення триповерхового житлового будинку загинули 15 осіб, 41 людину витягнули з-під завалів живими. Про це повідомило міністерство безпеки і захисту населення країни, передає РБК-Україна з посиланням на сторінку Twitter.

Інцидент стався в споруджуваному будинку, обвалення почалося з четвертого поверху, після чого перемістилося на поруч розташований житловий будинок.

Причина події встановлюється.

Екстреним службам вдалося дістати з-під уламків чотирирічну дівчинку.

Фото: на місці обвалення в стіні

Нагадаємо, 31 серпня в Німеччині під час концерту реп-групи обвалилася частина сцени, в результаті чого постраждали 28 людей. Концерт відбувався у місті Ессені в Північний Рейн-Вестфалія. Під час виступу групи Marteria і Casper пішла гроза і почався сильний вітер, що призвело до обвалення сцени.

Раніше у Дрогобичі Львівської області 28 серпня в чотириповерховому житловому будинку сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх, загинули 8 людей.

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