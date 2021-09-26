В Мали могут отсрочить президентские и парламентские выборы

Президентские и парламентские выборы в Мали могут быть отложены. Об этом заявил премьер-министр Мали Чогель Кокалла Майга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

По его словам выборы, которые запланированы на начало 2022 года, могут быть отложены на несколько недель или месяцев.

"Пройдут ли они 27 февраля или (отложат), скажем, на две недели, два месяца, несколько месяцев", - сказал он.

Конкретное решение по этому поводу обещают принять на Национальной ассамблеи, которая состоится в конце октября.

" Для нас главное - провести выборы, которые не будут оспариваться", - сказал премьер-министр.

После второго государственного переворота, совершенной военными в мае, ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств) ввело избирательный календарь, предусматривающий президентские и парламентские выборы в Мали в конце февраля.