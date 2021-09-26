ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Мали могут отсрочить президентские и парламентские выборы

Новина українською →
Мали, Воскресенье 26 сентября 2021 23:22
В Мали могут отсрочить президентские и парламентские выборы Фото: Чогель Кокалла Майга, премьер-министр Мали (twitter.com/GouvMali)
Автор: Наталья Скороход

Президентские и парламентские выборы в Мали могут быть отложены. Об этом заявил премьер-министр Мали Чогель Кокалла Майга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По его словам выборы, которые запланированы на начало 2022 года, могут быть отложены на несколько недель или месяцев.

"Пройдут ли они 27 февраля или (отложат), скажем, на две недели, два месяца, несколько месяцев", - сказал он.

Конкретное решение по этому поводу обещают принять на Национальной ассамблеи, которая состоится в конце октября.

" Для нас главное - провести выборы, которые не будут оспариваться", - сказал премьер-министр.

После второго государственного переворота, совершенной военными в мае, ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств) ввело избирательный календарь, предусматривающий президентские и парламентские выборы в Мали в конце февраля.

"Требования устанавливаются, не задавая вопросов о том, какие практические шаги необходимо предпринять, чтобы этого добиться" , - отметил Чогель Майга.

Напомним, что Франция закроет военне базы в Мали. Об этом заявил Макрон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мали Выборы
NEWS
Посол Украины о выборах в Германии: Берлин заинтересован в сохранении нормандского формата
Посол Украины о выборах в Германии: Берлин заинтересован в сохранении нормандского формата
DAILY
"Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом